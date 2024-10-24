Как бороться с избыточным туризмом? Комментируют эксперты

По мнению опрошенных экспертов, правительства стран уже давно не занимаются этой проблемой, хотя различные меры могут значительно снизить ее влияние.



Именно поэтому они призывают власти сосредоточиться на более эффективном управлении потоками туристов, что позволит справиться с наплывом людей.



Переполненные пляжи, где практически невозможно найти свободное место, высокая арендная плата, которую не могут позволить себе местные жители, или многолюдные улицы, на которые постоянно стекаются огромные толпы людей. Это лишь некоторые из мелких осложнений, связанных с растущим феноменом сверхтуризма, то есть чрезмерным количеством путешественников, прибывающих в ту или иную страну.



Во многих популярных городах даже проходили демонстрации против наплыва туристов, например, испанцы призывали гостей вернуться домой. Эксперты, однако, утверждают, что в проблеме виноваты не столько сами путешественники, сколько правительства стран или городские советы соответствующих городов. Политикам и чиновникам часто не удается рассеять или перенаправить постоянно увеличивающиеся толпы туристов.



«В течение долгого времени правительства по всему миру не считали, что они должны играть какую-то роль в управлении потоком посетителей. Но туризм, несомненно, является сектором, который нуждается именно в таком управлении. На самом деле есть способы увеличить пропускную способность отдельных мест и лучше контролировать, куда направляются толпы туристов», — сказал Рэнди Дюрбанд, генеральный директор Глобального совета по устойчивому туризму.



Создание «дополнительных» достопримечательностей

Управление потоками посетителей — это относительно новая стратегия, которая в последнее время все чаще используется только для того, чтобы смягчить последствия чрезмерного туризма. Этот подход основан не на ограничении уровня туризма, а на более эффективном управлении объектами с высокой концентрацией людей.



Карел Вырут, чешский эксперт по туризму, рассказал о конкретных вариантах. «Негативные явления, связанные с чрезмерным туризмом, можно смягчить разными способами. Например, лучше организовать передвижение туристов, сделать более привлекательными малоизвестные районы или увеличить количество экскурсий по городу с местными гидами, которые избегают перегруженных мест», — пояснил Вырут.



Подобные стратегии уже доказали свою успешность в Китае. Правительство построило музей и другие достопримечательности в популярном районе рядом со статуей Будды в Лешане, что позволяет распределить толпы людей по большей территории. «Я считаю, что многие культовые объекты наследия по всему миру, где существует проблема переполненности, только выиграют от таких дополнительных аттракционов. Они дадут посетителям всю информацию об основной достопримечательности, чтобы потом они не тратили на нее так много времени», — добавил Дюрбанд.



Конечно, каждое туристическое направление отличается от другого, поэтому и проблемы, связанные с чрезмерным туризмом, приходится решать по-разному. В небольшой французской деревне Сен-Гийом-ле-Дезер мужчина умер от сердечного приступа, и причиной тому стало то, что скорая помощь не смогла добраться до места из-за интенсивного движения. В связи с этим мэрия решила, что туристы должны оставлять свои машины на парковке перед деревней, что практически устранило частые проблемы с пробками, которые возникали до этого момента.



Туристы точно не исчезнут

В Чехии ситуация пока относительно благополучная: по оценкам экспертов, только Прага 1, центр Чески-Крумлова, Снежка и Адршпах — Теплицкие скалы в летние выходные дни сталкиваются с проблемой избыточного туризма. Однако, к сожалению, ситуацию пока не исправляют.



«В Праге, например, существует очень широкое предложение частного жилья через платформу Airbnb. В Праге 1 около 15% всех квартир официально сдаются таким образом, но неофициально их может быть гораздо больше. Отсюда и огромная концентрация туристов на небольшой территории. В основном это черная экономика, которая приносит прибыль только владельцам квартир и расходы городу. Здесь необходима поправка к законодательству, которая в настоящее время находится в процессе разработки и, надеюсь, наведет порядок. Однако утверждение поправок будет непростым делом, поскольку многие квартиры принадлежат политикам и другим влиятельным лицам», — говорит Вырут.



Помимо решения проблемы с Airbnb, он предлагает Праге попытаться привлечь туристов в другие районы за пределами исторического ядра: «Продвижение Вышеграда, Жижкова и других интересных частей города сейчас недостаточно».