Чешская полиция разыскивает двух иностранцев, которые хотели пересечь границу с Германией. Они могут быть вооружены
22 октября 2024
13:00
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Около поселка Стражный (Прахатицко) полиция разыскивает двух иностранцев, которые пытались нелегально пересечь границу с Германией. Мужчины могут быть вооружены.
Об этом ЧТК сообщил представитель южночешской полиции Мирослав Шупик. По его словам, иностранцы сопровождали группу мигрантов, остальные участники группы уже задержаны полицией Германии.
«Мы также задействовали в поисках спецподразделение и дрон», — сказал представитель. Сегодня немецкая полиция арестовала восемь иностранцев, которые незаконно пересекли границу в районе Стражного. Двое пропавших без вести мужчин были участниками группы, но сумели скрыться. По словам Шупика, неизвестно, хотели ли они также бежать в Германию или просто перевести остальных членов группы. Мужчины, которых разыскивает полиция, могут находиться в Германии или на чешской стороне. Вероятно, они пакистанцы.
Это второй подобный случай на юге Чехии за последние дни. Две недели назад полиция арестовала девять иностранцев возле поселка Троймежи (Прахатицко). Все они, вероятно, хотели нелегально перебраться в Германию. Это были арабоговорящие иностранцы.
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