Цены на безлимитные тарифы в Чехии снижаются, но придется торговаться





Два исследования, две точки зрения

Согласно последнему



Внутренние цены на безлимитные тарифы действительно являются средними в международном сравнении, цитирует данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ČTÚ, однако мы все еще отстаем, например, от Германии и Великобритании, где люди получают гораздо более высокую зарплату. Реальное сравнение с другими странами сделать сложно: в некоторых странах более дешевые тарифы обусловлены заключением договора с определенными временными обязательствами или вместе с другими товарами и услугами.



Ценообразование чешских мобильных операторов неизменно подвергается критике, особенно когда речь заходит об интернет-услугах, которые до недавнего времени были одними из самых дорогих в Европе. Сегодня операторы утверждают, что это давно устаревший миф и что внутренние цены достигли среднеевропейского уровня. Но это касается только безлимитных тарифов, которые пользуются все большим спросом.Согласно последнему отчету Чешского телекоммуникационного ведомства (ČTÚ), цены на безлимитные мобильные тарифы упали более чем на 40% в период с 2018 по 2022 год. Средняя цена за мегабайт мобильных данных в прошлом году упала на 23%, согласно отчету, именно из-за возросшего интереса к безлимитным тарифам. Кроме того, согласно таблице инфляции, в годовом исчислении цены на рынке телекоммуникаций остались практически неизменными, в то время как в других секторах они выросли.Внутренние цены на безлимитные тарифы действительно являются средними в международном сравнении, цитирует данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ČTÚ, однако мы все еще отстаем, например, от Германии и Великобритании, где люди получают гораздо более высокую зарплату. Реальное сравнение с другими странами сделать сложно: в некоторых странах более дешевые тарифы обусловлены заключением договора с определенными временными обязательствами или вместе с другими товарами и услугами.

«Несмотря на то, что цены на услуги электронной связи, особенно мобильной, часто подвергаются критике со стороны общественности, и ČTÚ постоянно стремится с помощью ряда правовых инструментов повысить конкуренцию на рынке услуг мобильной связи с последующим влиянием на уровень применяемых цен, общий уровень цен в секторе почты и телекоммуникаций как на протяжении всего рассматриваемого периода (2018-2022), так и на протяжении более чем двух последних десятилетий снижается, то есть происходит дефляция. Таким образом, почтово-телекоммуникационный сектор оказался исключительным в этой ценовой динамике и способствовал сдерживанию инфляционного роста в экономике», — говорится в отчете ČTÚ.



Но затем в СМИ появляются другие международные сравнения, в которых Чехия, наоборот, оказывается на самом верху списка по ценам на передачу данных. Например, согласно часто цитируемому исследованию британского сравнительного портала услуг связи Cable.co.uk, летом прошлого года Чехия заняла 193-е место. Согласно этому сравнению, в Чехии самые дорогие данные во всем восточноевропейском регионе.



Как такое возможно? Причина расхождений в рейтингах кроется в разных методологиях. В британском исследовании рассчитывается средняя цена всех тарифов в данной стране, а не только безлимитных. «Отчасти проблема может заключаться в том, что исследования обычно основываются только на прейскурантных ценах, а не на фактических. Мы скорее принимаем за основу сравнение по методологии, используемой также Европейской комиссией, и, на наш взгляд, это более точный стандарт», — объясняет Марек Эберт из ČTÚ.



«Именно безлимитные тарифы являются самыми продаваемыми, потребление данных в них является значительным, и если не принимать их во внимание, то исследование становится неактуальным для Чешской Республики», — добавляет Патриция Шедива, представитель компании T-Mobile.



Почти каждый десятый участник опроса ČTÚ заявил, что получал от оператора «неофициальное» предложение о более выгодном тарифе, чаще всего в тот момент, когда грозился уйти к конкуренту.



Сервер dTest, в частности, критикует операторов за такой подход. В связи с этим возникает вопрос, должны ли они в обязательном порядке публиковать информацию об этих так называемых предложениях по удерживанию. Однако, по мнению Марка Эберта из ČTÚ, это может парадоксальным образом негативно сказаться на естественной конкуренции. По словам операторов, это обычная практика не только в сфере телекоммуникаций.



«Реальные цены, которые наши клиенты ежемесячно платят за телекоммуникационные услуги, действительно ниже, и во многих случаях значительно, чем прейскурантные, то есть выставленные в ценнике. Однако в этом нет ничего ненормального, такой подход вполне распространен и в других сферах услуг, таких как энергоснабжение, газоснабжение, банковское дело, страхование и т. д.», — объясняет Вероника Захариашова, представитель O2.



Согласно текущим публичным прайс-листам, цена на безлимитную передачу данных с максимальной скоростью в базовом предложении не опускается ниже 1 300 крон с НДС в месяц. С небольшими отклонениями предложения всех операторов сопоставимы, причем цены, как уже говорилось, снижаются в рамках различных пакетов услуг или специальных предложений.



Что влияет на цены операторов?

На ценообразование влияет несколько факторов — например, уровень государственной поддержки или качество инфраструктуры и широта покрытия. По данным ČTÚ, по состоянию на январь 2024 года 96,1% населения Чехии будет покрыто сетями 5G для всех операторов вместе взятых. По охвату сельских районов мы даже занимаем шестое место в Европе.



В чем Чехия отстает, так это в расширении волоконно-оптических сетей. Тем не менее покрытие 5G улучшается, поскольку операторам приходится выполнять жесткие обязательства по частотным аукционам и другим решениям, и они инвестируют в инфраструктуру в общей сложности более десяти миллиардов в год.



«Телекоммуникационная отрасль очень инвестиционноемка, и мы продолжаем регулярно реинвестировать нашу прибыль в инфраструктуру. За последние три года общий объем инвестиций превысил 12 миллиардов крон. А качество нашей мобильной сети находится на самом высоком уровне не только по сравнению с другими странами ЕС, но и с остальным миром, что подтверждается независимыми измерениями», — комментирует Патриция Шедива, представитель компании T-Mobile.



Интересным результатом последнего исследования ČTÚ является то, что 81% чешских мужчин и женщин относительно довольны ценами своего мобильного оператора. В частности, 45% респондентов оценили цены как приемлемые, 20% как благоприятные, а 16% — как очень благоприятные, учитывая качество обслуживания.



Повышенный интерес к безлимитным данным подтверждается и тем, что люди все чаще общаются через бесплатные онлайн-приложения, такие как iMessage, Messenger или WhatsApp. По данным Чешского статистического управления, около 77% чешских мужчин и женщин используют эти платформы для общения, в то время как десять лет назад этот показатель составлял 50%.





На внутреннем телекоммуникационном рынке уже давно доминирует тройка международных гигантов: O2, T-Mobile и Vodafone. T-Mobile принадлежит немецкой компании Deutsche Telekom, Vodafone — британской Vodafone Group, а O2 — PPF Group.



Цифры говорят о том, что дела у всех трех компаний идут хорошо. Чистая прибыль Vodafone упала на десятую часть до 839 миллионов крон, в то время как выручка подскочила до 21,3 миллиарда крон. Операционная прибыль T-Mobile в прошлом году значительно снизилась и составила 11,27 миллиарда крон, но выручка немного выросла — до 30,695 миллиарда крон. Выручка O2 немного выросла, до 35 миллиарда крон, а прибыль до налогообложения немного снизилась, до 7,55 миллиарда крон.



Согласно исследованию компании NaDa Research, которая предоставляет национальные данные о потреблении и медиа-поведении людей, каждый оператор, похоже, сосредоточился на своей основной целевой группе. Хотя T-Mobile и O2, например, совместно работают над модернизацией инфраструктуры, они, естественно, отрицают какие-либо манипуляции на рынке.



«Большая тройка» или свободный рынок?

В прошлом высокие цены операторов вызывали опасения по поводу того, достаточно ли высока конкуренция на рынке, и в СМИ звучали такие слова, как олигополия или даже картель операторов. В прошлом Чешское управление телекоммуникаций также неоднократно призывало к усилению регулирования и выходу на рынок других игроков.



Но это не устраивало ни Управление по защите конкуренции (ÚOHS), ни Европейскую комиссию, которые неоднократно накладывали вето на предложения, ссылаясь на то, что в Чехии функционирует оптовый рынок. Последнее предложение, направленное ČTÚ в Европейскую комиссию в декабре 2022 года, было окончательно отклонено в марте 2023 года.



Это произошло потому, что ведомство не смогло доказать, что три основных оператора действуют согласованно и что не существует других инструментов, способных улучшить конкуренцию. По мнению комиссии, регулирование ограничило бы свободный рынок, что противоречит международному праву ЕС.



Между тем четвертый оператор мог бы загнать рынок высоких цен на мобильную связь в угол, согласно анализу, проведенному в этом году Rewheel Research, финской частной независимой компанией, которая анализирует мировой рынок телекоммуникаций и исследует конкурентоспособность мобильных операторов. Чехия в этом сравнении занимает девятое место.



Данные анализа показывают, что ежемесячные тарифы в три раза выше, а цены за гигабайт — в шесть раз на рынках, где работают три оператора мобильной связи. Напротив, эффективная конкуренция на рынках с четырьмя мобильными операторами приводит к снижению цен на услуги и удешевлению стационарной связи. К сведению, Чешская Республика демонстрирует показатели выше среднего по доступности и стоимости фиксированной связи благодаря исключительно разнообразному рынку региональных компаний.



Почему у нас нет четвертого оператора?

За создание лучших условий для выхода на рынок четвертого игрока ČTÚ выступала еще в 2013 году, когда была введена сеть 4G. Самые громкие дебаты разгорелись после запуска 5G, но в итоге никто не вышел на аукцион из-за неблагоприятных условий. Возможным претендентом на покупку была упоминавшаяся тогда Nordic Telecom, часть портфеля инвестора Томаша Отрубы, в настоящее время связанного с группой Amalar Ренаты Келлнеровой и ее дочерей. Но и она окончательно вышла из игры.



В сентябре этого года Управление по защите конкуренции и прав потребителей одобрило продажу 100% акций Nordic Telecom Regional, которая стала дочерней компанией O2, входящей в группу PPF, принадлежащую семье Келлнеров.



Антимонопольное ведомство предупредило о негативных последствиях, особенно для рынка в небольших муниципалитетах. Поэтому группе пришлось взять на себя обязательство в течение пяти лет поддерживать разумные цены в проблемных местах и инвестировать не менее 240 миллионов крон в развитие сети.



Консолидация — не редкость в телекоммуникациях. Так, Vodafone удалось купить крупного интернет-провайдера UPC в 2018 году. T-Mobile, с другой стороны, сосредоточился на приобретении небольших региональных поставщиков, таких как оломоуцкий Lemo.



Похоже, что «большой четверки» в Чехии не будет. На вопрос о том, как повлияет на чешский рынок появление нового игрока, операторы единодушно отвечают, что у них нет информации о том, что в настоящее время обсуждается выход на рынок другого оператора. По мнению руководства ČTÚ, чешский рынок насыщен 15,5 миллиона SIM-карт и слишком мал для четырех крупных операторов. Создание собственной инфраструктуры дорого и логистически сложно, как и привлечение клиентов, поэтому чешский рынок не привлекает крупные бренды.



Могут ли мелкие игроки изменить ситуацию на рынке?

С 2013 года в игру вступили так называемые виртуальные операторы, которых сегодня на рынке насчитывается около сотни. Поскольку у них нет собственных частот, ČTÚ обязала традиционных операторов допустить их в свои сети по регулируемым ценам. Затем эти услуги клиентам перепродаются под другим брендом.



Опрос потребителей в 2023 году, показал, что до 11% потребителей также пользуются услугами виртуальных операторов мобильной связи.



Например, первый чешский виртуальный оператор BLESKmobil на самом деле является не виртуальным оператором, а Branded Reseller, то есть каналом продаж услуг O2. Другими такими операторами являются SAZKAmobil, входящий в состав Vodafone, и Nej.cz, работающий в сети T-Mobile.



В целом данные последних лет показывают, что чешский рынок телекоммуникаций стабилен, покрытие и качество услуг улучшаются, а цены примерно соответствуют среднеевропейским. Вряд ли произойдет значительное снижение цен, но мы можем ожидать обновления инфраструктуры и заполнения «белых пятен» на карте, включая расширение оптоволоконных сетей и 5G.