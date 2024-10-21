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Четверо иностранцев собрали в Германии 71 килограмм грибов. Таможенники изъяли грибы, уничтожили и наложили штраф в 7 200 евро

Новости 420on
23 октября 2024
14:00
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Штрафы на общую сумму 7 200 евро (181 700 крон) немецкие таможенники наложили на четырех иностранцев, которые хотели вывезти через границу 71 килограмм грибов. Сообщается, что они собрали значительно больше официально разрешенных килограммов «для личного пользования». Поэтому власти конфисковали и уничтожили все на том основании, что «целевое использование грибов невозможно».
Случай произошел в этом месяце на немецко-швейцарском переходе Хоэнтенген-ам-Хохрайн. Четверо иностранных граждан в возрасте от 48 до 73 лет — двое швейцарцев, австриец и итальянец — собирали грибы в горах Шварцвальд на юго-западе Германии.

При досмотре их автомобилей таможенники обнаружили множество корзин и мешков с грибами, в том числе  шампиньонами и рыжиками, которые особо охраняются немецким законодательством.

«Федеральный закон об охране природы позволяет в природоохранных целях собирать лишь небольшое количество грибов для личного использования», — пояснила Соня Мюллер, пресс-секретарь главной таможни в Зингене, сообщает InFranken.de.

«В последние годы рекомендуется употреблять один килограмм свежих грибов на человека в день. Это ограничение распространяется на каждого грибника, в том числе на жителей Германии», — уточнила пресс-секретарь.

Каждый из грибников-нарушителей заплатил штраф в среднем 1 800 евро (45 430 крон), однако закон об охране природы допускает санкции в размере до 10 000 евро (252 400 крон), в крайних случаях даже до 50 000 евро (почти 1,3 млн крон).

Несмотря на начисленные штрафы, правонарушителям не разрешили сохранить собранные грибы. «Использование изъятых грибов оказалось невозможным, поэтому они были уничтожены», — говорится в пресс-релизе таможни.
Чехия Германия грибы штраф таможня
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