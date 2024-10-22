В полиции не хватает людей. «Даже стаж не поможет, вы не можете позволить себе ипотеку»

Репортер Seznam Zprávу Войтех Блажек пообщался с двумя десятками полицейских из разных уголков страны, и, по его словам, все они описывают текущую ситуацию одинаково. В Западной Чехии закрываются отделения, в Либерце по ночам работают три мотоциклетных патруля, которые ничего не делают, а только выезжают на звонки на номер 158, короче, занимаются только заявленными делами, описывает Блажек.





В Противине местное отделение полиции в некоторые дни даже полностью закрывается, работать там некому. Инцидент со стрельбой, к счастью, только из пневматической винтовки, к которой патруль прибыл более чем через полчаса, произошел в Воднянах.





По мнению начальника полиции, идеальное количество дежурных полицейских должно составлять 46 162 человека, но фактически из них служат лишь около 40 400, а вместо патрулирования улиц успевают заниматься только экстренными выездами и потом перегружаются администрацией и другие обязанности. Они должны помогать исполнителям, которые задают полиции вопросы о должниках, показывать тех, кто не взял на себя исполнительный лист, связываться с людьми, с которыми хочет поговорить Чешская администрация социального обеспечения и которые не реагируют на вызовы о проверках, сказал он.





Помимо того, что отсутствие людей на местах увеличивает время ожидания прибытия патруля к гражданам, которым могут понадобиться офицеры, иногда может стоять вопрос и о безопасности самих офицеров. Если они попадут в беду и вызовут подкрепление, они могут ждать прибытия коллег более 15 минут.





По словам сотрудников полиции, низкая заработная плата также является причиной низкого уровня сотрудников полиции. Начальная зарплата офицера после окончания полицейской школы составляет 30 000 крон брутто, а у полицейских, работающих на местах, зарплата растет медленно. Даже председатель полиции признает, что нынешний уровень зарплат в полиции неконкурентоспособен по сравнению с другими подразделениями, говорит Войтех Блажек, добавляя, что, по статистике, до 12% новобранцев не задерживаются в полиции более четырех лет. Возможно, еще и потому, что со временем они хотят создать семьи, купить собственное жилье, а зарплата полицейских не позволяет им этого сделать. Их не мотивирует даже стаж, на который они будут иметь право после 15 лет службы.





30 070 крон – зарплата нового полицейского





В начале 2023 года руководству полиции удалось договориться о дополнительных деньгах, поэтому стартовая зарплата полицейского немного превышает порог в 30 000. Это ровно 30 070 крон. При средней зарплате в Чехии почти 46 000. После трех лет службы средняя зарплата в полиции составляет 43 114 крон, в целом в прошлом году средняя зарплата в полиции составила 56 308 крон.





Начальник полиции из Писека





Мартин Червенка, начальник районного отдела в Писеке, который несколько недель назад основал сайт Konec Policie České republiky, рассказал Войтеху Блажеку о печальной ситуации в полицейских участках. Там он описывает, с какими проблемами сталкиваются силовики, с какой административной нагрузкой они сталкиваются и сколько денег полицейские получают за свою службу.





Меня удивило то, насколько невероятно открыто общается Мартин Червенка. Он сказал, что без проблем расскажет обо всем, что происходит, описывает встречу с полицейским репортер Блажек и добавляет, что информация об упомянутом сайте дошла до начальника полиции Мартина Вондрашека. Он встретился с главой районного отдела Червенкой, и они обсудили практические проблемы.





Тем не менее, по словам Блажека, Червенка ожидает наказания за открытую критику. Он не боится указать даже на самое высокое начальство. Президиум полиции и областной штаб раздулись до крайности. Это прекрасно видно по тому, сколько генералов в полиции, это ненормально, сказал Червенка в интервью репортеру.





Четыре дня без штрафов





За предложением протеста, целью которого является привлечь внимание к статус-кво в рядах полиции, также стоит начальник районного управления полиции в Писеке. Полицейским по закону запрещено бастовать, так же, как пожарным или тюремной службе. И поэтому Червенка призывает коллег с 4 по 8 ноября там, где это возможно и где позволяет закон — штрафов не выписывали.





Помимо катастрофического кадрового положения и низких зарплат, сотрудники полиции также жалуются на то, что их начальство оказывает чрезмерное давление при взыскании штрафов. Мартин Червенка утверждает, что его действия вызвали большой резонанс среди коллег из полиции, что он уже получил несколько тысяч электронных писем и другие люди связываются с ним через социальные сети. А ситуацией с плохими условиями оплаты труда и их последствиями также занимаются профсоюзы полицейских. После министра внутренних дел Вита Ракушана (СТАН) с Нового года потребовали повышения зарплаты на 2 200 крон в месяц. Министр пообещал увеличение на 1 500 крон, заявив, что это максимально возможный уровень, хотя он ожидает дальнейшего увеличения в среднесрочной перспективе.



