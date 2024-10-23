Коррупция в Чехии — это ошибка конкретного человека, а не системы, считает прокурор

Согласно данным флэш-опроса, подготовленного компанией STEM/MARK для Чешского телевидения в октябре этого года, 52,3 процента респондентов заявили, что коррупция в Чехии является довольно распространенным явлением. 22,7 процента людей назвали его очень распространенным. Коррупционное поведение воспринимается как довольно необычное 14,1 процента респондентов, а как очень необычное - два процента. Девять процентов респондентов не знают или не ответили.





Если взятку деньгами считают приемлемой лишь около десятой части опрошенных, то к подаркам или даче взятки за услугу люди относятся гораздо терпимее. «В то же время речь идет об определении коррупции. Многие люди вообще не воспринимают услуги или подарки как взятку и не считают это неэтичным поведением», - говорит Кристина Башна, социолог из Института социологии Чешской академии наук.



«Дети в школе уже знают, что воровать нельзя».





В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2023 год Чешская Республика заняла сорок первое место из 180 стран, участвовавших в исследовании. В докладе отмечается, что проблема Чехии заключается в давнем отсутствии антикоррупционной концепции.





«Дети уже в школе знают, что нельзя воровать и нельзя брать взятки, но система контроля часто не работает», - сказал мэр Оломоуца Жбанек.





«Все происходит по одной и той же схеме. Группа политиков или назначенные ими руководители государственных учреждений пытаются повлиять на денежные потоки, чтобы они шли в связанные с ними компании. Затем они получают за это пребенды. Автомобили, дома, взятки», - замечает журналист Лукаш Валашек, освещающий дела о коррупции.





Отношение к коррупции



«Речь идет скорее о неудачах отдельных людей в конкретных ситуациях, чем о том, что в Чехии действует так называемая системная коррупция, которая действительно очень опасна для общества», - говорит государственный прокурор Фолдина.





Он охарактеризовал судебное преследование коррупции в Чехии как «относительно успешное». «Количество оправдательных приговоров по делам о коррупции несколько выше, чем в среднем по стране, если брать все инкриминируемые преступления. Но это объясняется характером преступления и тем, что часто люди, которые должны давать показания в качестве свидетелей, чувствуют себя ответственными за то, что не сообщили о коррупции или не знали о ней, поэтому они молчат», - пояснил он.





По его словам, риск коррупционного поведения можно снизить, упростив все виды судопроизводства. «Чем сложнее процедура, тем больше возможностей для коррупции в администрации», - опасается он.



«Чиновники и политики находятся в разных ситуациях».



По словам Жбанека, одна и та же ситуация может восприниматься по-разному, когда действующим лицом является государственный служащий и когда это политик: «У государственных служащих, которые подчиняются официальному закону, есть четко установленные правила, они могут выстроить сильную дистанцию от групп влияния. Если вы политик, который хочет иметь дело с застройщиками, инвесторами, предпринимателями, людьми, которые находятся на стороне тех, кто дает взятки, вы просто не можете замкнуться в своем пузыре и сказать: Я не буду с вами разговаривать. Там я бы посмотрел, что еще является клиентелизмом, что еще является проблематичным».





Петр Штика, секретарь муниципального управления Брно-Стреда, считает, что ситуация в обществе улучшается, если судить по его 20-летнему опыту работы на государственной службе. «Необходимо, чтобы люди поняли, что неправильно не только брать взятки, но и давать их, - подчеркивает он.



Люди не хотят сообщать о коррупции



По мнению Штики, общественность должна быть важным участником борьбы с коррупцией. Прозрачность мэрий может работать только в том случае, если граждане также будут наблюдать за этим. «Наши исследования показывают, что люди не хотят сообщать о коррупции, они боятся потерять работу, что им никто не будет доверять, что они станут объектом информационной кампании», - говорит социолог Башна.

Выводы социологических исследований подтверждаются журналистским опытом Валашека. «Жить в маленькой деревне или даже в некоторых городских районах и начать критиковать мэра, который строит там детские площадки и заботится о нашем благополучии, очень трудно, и люди подвергаются остракизму», - говорит он.





В прошлом году в Чехии вступил в силу закон о защите информаторов, так называемых «свистунов». «Я думаю, что чиновники могут заметить многое из того, что происходит в мэриях, и знают процедуры, поэтому защита работников мэрии была бы уместна», - говорит Кристина Фуксова (наст. имя), депутат совета района Брно-Стржед, которая два года назад, будучи членом жилищной комиссии, обратила внимание на предполагаемые махинации при распределении муниципальных квартир и нежилых помещений. Расследование основной части жилищного дела продолжается до сих пор.



«Но давайте не будем перекрывать краны, парализуя саму деятельность чиновников и политиков. Все всегда должно решаться со здоровой степенью регулирования», - добавил Жбанек.