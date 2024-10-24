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Премьер-министр Чехии Петр Фиала завел новый профиль в TikTok

Новости 420on
27 октября 2024
17:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) завел новый профиль в китайском приложении для обмена короткими видеороликами TikTok. Об этом ČTK сообщил Вацлав Смолка, директор отдела коммуникации правительственной канцелярии. По его словам, вопросы безопасности находятся под контролем. Другие политики, особенно оппозиционные, также завели аккаунты в TikTok.
«Сегодня в TikTok не менее 2 миллионов чехов. Наша цель — не превратить Петра Фиалу в инфлюенсера, а донести в легкой и понятной форме политику, которую проводит премьер-министр, познакомить молодое поколение с его рабочей программой, мнениями и мировоззрением», — сказал Смолка в интервью ČTK.

В марте прошлого года Национальное бюро кибер- и информационной безопасности (NCIS) выпустило предупреждение против установки и использования китайского приложения TikTok на устройствах с доступом к системам, относящимся к критической информационной инфраструктуре и другим важным информационным системам. Опасения NCIB по поводу потенциальных киберугроз в основном связаны с объемом собираемых пользовательских данных или способом их сбора и обработки.

«Конечно, в первую очередь мы должны были обеспечить безопасность. Мы установили приложение на телефон, предназначенный только для этого, и нигде больше, что помогает нам избежать возможного неправомерного использования конфиденциальных данных», — сказал далее Смолка.

Так же поступают и другие политики. Например, председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш в марте прошлого года рассказал ČTK, что он внял рекомендациям NÚKIB и установил TikTok на специальное устройство, которое используется только для этого приложения, и не использует его ни для какой связи. Министр труда и социальных дел и председатель KDU-ČSL Мариан Юречка также отметил, что не загружает TikTok на свой мобильный телефон из соображений безопасности.
Чехия премьер министр правительство социальные сети
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