Похолодание будет заметным, но оно не продлится долго. Ноябрь будет переменчивым

Прогноз охватывает период с 28 октября по 24 ноября. «Первая неделя, которая идет сейчас, в основном покажет температуры сильно выше среднего, но похолодание в выходные понизит уровень тепла, так что средняя температура будет чуть ниже 10°C, что примерно на 1,5°C выше среднего многолетнего значения», — заявили метеорологи, отметив, что в течение большей части недели максимальные температуры будут около 15°C, хотя они будут ниже, если в течение всего дня будет низкая облачность или туман.



Объявленное на выходные похолодание приведет к понижению дневных температур до 10°C, а минимальные значения составят не более 5°C.



Вторая прогнозируемая неделя будет обычной со средними температурами около 5,5°C, а в отдельные дни — чуть ниже среднего, так охарактеризовал ČHMÚ период с 3 по 10 ноября.



Следующие две недели, период с 11 по 24 ноября, температура воздуха снова будет средней или выше средней, с дневными максимумами около 7 и 8°C. Низкие температуры будут по-прежнему немного выше нуля.



Во второй половине ноября в Чехии выпадет больше осадков, которые, скорее всего, будут носить характер снега в горных районах. После этого в районах выше 1 000 метров может образоваться снежный покров.