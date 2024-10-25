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Опрос показал, что помощь бабушек и дедушек в уходе за внуками не является чем-то самим собой разумеющимся

Новости 420on
29 октября 2024
14:40
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Сегодняшние бабушки и дедушки, кажется, меняют социальные нормы. Они с большей вероятностью будут работать и посвящать себя своим интересам и обязательствам, чем считать своим долгом заботиться о внуках, считает социолог Ярослава Хасманова Марганкова.
Согласно недавнему опросу агентства STEM, почти две трети людей в возрасте от 45 до 59 лет ответили, что у бабушек и дедушек такой обязанности нет. И чаще всего так думают потенциальные бабушки, от которых обычно ожидают большего интереса.

«У людей среднего возраста происходит накопление ролей. Они все еще находятся на рынке труда, на них ложится дополнительная ответственность по уходу за пожилыми родителями, они хотят посвятить себя их интересам, и сюда входит ожидание роли бабушки и дедушки», — пояснила конкретную позицию социолог Ярослава Хасманова Марганкова. По ее словам, отказ от другого обязательства может стать следствием превышения обязательств.

Исследование также отметило, что неодобрение обязательного ухода за внуками чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин. Это намекает на то, что именно женщины часто берут на себя роль бдительных бабушек. «От мужчин не ждут такой заботы, поэтому неудивительно, что они воспринимают ее легче», — объяснила Хасманова Марханкова.

По ее словам, результат опроса свидетельствует об изменении взгляда на старость и сдвиге в ранее распространенных привычках. «Норма, согласно которой старшее поколение должно жертвовать своим свободным временем ради внуков, не так широко принята среди этой группы», — сказала социолог.

Бабушкам хватило

«На определенном этапе жизни женщины уже не хотят подчинять свое свободное время уходу за детьми. Это относительно новое явление, поскольку еще в 90-е и 2000-е годы норма вообще устанавливалась таким образом, что бабушки присматривали и заменяли недостающие дошкольные учреждения», — добавила она.

Однако, согласно опросу, солидарность между поколениями по-прежнему сильнее всего в семьях. Особенно это проявляется в признании обязанности детей оказывать финансовую помощь своим родителям, с этим согласны три четверти чехов. Однако идея о том, что родители должны откладывать деньги на благо будущих поколений, сдает свои позиции.

Опрос также был сосредоточен на восприятии взаимопонимания между поколениями. Для людей до 45 лет мнения разделяются поровну между людьми старшего возраста, которые должны более симпатизировать молодым, противоположным мнением и нейтральной золотой серединой. С другой стороны, пожилые люди склонны просить понимания у молодых.

Они хотят убедиться, что живут хорошо

По мнению Хасмановой Марханковой, стереотипы также входят в дискуссию о понимании. «Общество более или менее согласно с тем, что эйджизм, то есть дискриминация по возрасту, неправомерен. Однако акцент делается прежде всего на уважении к пожилым людям, хотя это касается всех возрастных групп», — обозначила она возможную проблемную точку.

По ее словам, пожилые люди могут быть менее гибкими в своем понимании иного образа жизни молодых людей. Другой жизненный выбор нового поколения может поставить под угрозу их чувство безопасности. По сравнению с ними молодое поколение легче воспринимает разнообразие, но более чувствительно к стереотипам.

Опрос проводился Институтом STEM на репрезентативной выборке взрослых жителей Чехии на рубеже августа и сентября 2024 года. Исследователи использовали квотную выборку и проанализировали ответы более тысячи респондентов.
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