ČEZ приобретает долю в Rolls-Royce SMR и будет разрабатывать модульные реакторы

Объявление об этом было сделано во вторник премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и представителями обеих компаний. Первый модульный реактор в Чехии должен быть построен в первой половине 1930-х годов в Темелине.





Другие реакторы планируется построить, например, на площадках угольных электростанций Прунержов или Детмаровице. К 2050 году планируется построить до 10 небольших реакторов, предназначенных не только для производства электроэнергии, но и для производства тепла.





Предполагается, что ČEZ будет принимать непосредственное участие в разработке новой модульной реакторной технологии и ее производстве в мировом масштабе. Это будет не просто покупка или поставка готового оборудования.





Малый модульный реактор Rolls-Royce — это реактор с водой под давлением, в котором используются как активные, так и пассивные средства безопасности. Ожидается, что его электрическая мощность составит 470 мегаватт, а срок службы реактора — не менее 60 лет. Для сравнения, это примерно половина мощности одного блока АЭС «Темелин».





Модульные реакторы могут массово производиться на заводах, и их можно сосредоточить в одном месте по одному блоку за раз. Эксперты в области ядерной энергетики говорят, что они отличаются от крупных атомных блоков прежде всего меньшей мощностью и более быстрым и простым строительством. С другой стороны, эксплуатация может быть схожей.