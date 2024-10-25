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ČEZ приобретает долю в Rolls-Royce SMR и будет разрабатывать модульные реакторы

Новости 420on
29 октября 2024
22:00
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Полугосударственная энергетическая компания ČEZ подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве с Rolls-Royce SMR в области разработки модульных ядерных реакторов. Компания приобретет около 20% акций британской компании, за что заплатит 1 миллиард крон.
Объявление об этом было сделано во вторник премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и представителями обеих компаний. Первый модульный реактор в Чехии должен быть построен в первой половине 1930-х годов в Темелине.

Другие реакторы планируется построить, например, на площадках угольных электростанций Прунержов или Детмаровице. К 2050 году планируется построить до 10 небольших реакторов, предназначенных не только для производства электроэнергии, но и для производства тепла.

Предполагается, что ČEZ будет принимать непосредственное участие в разработке новой модульной реакторной технологии и ее производстве в мировом масштабе. Это будет не просто покупка или поставка готового оборудования.

Малый модульный реактор Rolls-Royce — это реактор с водой под давлением, в котором используются как активные, так и пассивные средства безопасности. Ожидается, что его электрическая мощность составит 470 мегаватт, а срок службы реактора — не менее 60 лет. Для сравнения, это примерно половина мощности одного блока АЭС «Темелин».

Модульные реакторы могут массово производиться на заводах, и их можно сосредоточить в одном месте по одному блоку за раз. Эксперты в области ядерной энергетики говорят, что они отличаются от крупных атомных блоков прежде всего меньшей мощностью и более быстрым и простым строительством. С другой стороны, эксплуатация может быть схожей.
Чехия энергетика
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