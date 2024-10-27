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Чешский парламент может обязать врачей проверять наличие у пациента лицензии на огнестрельное оружие

Новости 420on
30 октября 2024
09:00
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С 2026 года Палата депутатов Чехии обяжет врачей проверять, есть ли у их пациентов лицензия на огнестрельное оружие. Изменения должны быть внесены в новый закон об оружии, принятый правительством после прошлогодней трагедии на факультете искусств Карлова университета. Еще одна парламентская поправка предусматривает запрет глушителей для короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов, для общего пользования.
Парламент примет решение по законопроекту после того, как поправки будут рассмотрены комитетом по безопасности.

Поправка, ужесточающая использование глушителей для длинноствольного огнестрельного оружия, была предложена министром внутренних дел Витом Ракушаном (STAN) и еще пятью депутатами, сославшись на рекомендации полиции. Глушители будут считаться оружием категории C, то есть оружием, подлежащим декларированию. Существующие владельцы глушителей для пистолетов и револьверов смогут владеть ими до окончания ограниченного срока службы.

Депутат от ANO Павел Ружичка поставил под сомнение необходимость этого постановления, утверждая, что глушители можно легально приобрести без регистрации в Польше или Словении. 

По словам министра, еще одна поправка предусматривает введение с 2028 года нового метода регистрации оружия и боеприпасов с помощью штрих-кодов или QR-кодов в Центральном реестре оружия. Это должно облегчить полиции отслеживание того, кто и в каких количествах покупает оружие и боеприпасы у торговцев оружием.

Депутаты от ANO вновь предложили ввести обязательство для претендентов на получение лицензии на огнестрельное оружие заполнять декларацию о своей медицинской пригодности, которую врач, проводящий экспертизу, сможет сравнить с медицинской документацией и, возможно, назначить специализированное обследование. Они также хотят уточнить обязанность врачей-специалистов предоставлять информацию об обследовании и лечении обладателя лицензии на огнестрельное оружие его врачу общей практики или ограничить право полиции изымать подозрительное оружие, продающееся без лицензии, например пневматические винтовки и airsoft, или историческое оружие, не подлежащее регистрации. В отличие от комитета по безопасности, Палата депутатов не одобрила эти изменения на прошлой неделе как часть поправки к действующему закону об оружии.
оружие Чехия Парламент ЧР законы
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