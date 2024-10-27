Чехи платят за электричество почти больше всех в Европе

Чехи по-прежнему платят за электричество чуть ли не больше всех в Европе, так утверждает статистика Евростата. В первой половине 2024 года они платили 34 цента (8,5 чешских крон) за киловатт-час (кВт-ч), включая НДС и регулируемый компонент.

Чехия занимает четвертое место в Европе, уступая только Германии, Ирландии и Дании, которые платят на несколько центов больше за кВт/ч.





Однако на межстрановое сравнение влияют различные виды государственной поддержки, которую такие страны, как Словакия, Венгрия, Польша, Италия или Германия, в отличие от Чехии, не отменили. Начиная с 2024 года, чешские домохозяйства уже будут оплачивать стоимость электроэнергии полностью самостоятельно. «Сравнение отдельных статей общей цены на электроэнергию показывает, что различные сборы, например, за ВИЭ, и налоги в Чехии относительно выше, что увеличивает конечную цену», — говорит Иржи Гавор, аналитик ENA и директор Ассоциации независимых поставщиков энергии.





Плата за возобновляемые источники энергии (ВИЭ) по-прежнему не взимается с потребителей в таких странах, как Германия. В Венгрии, Словакии, Польше и Италии государственные бюджеты продолжают субсидировать цены на электроэнергию в этом году. «У поляков в первой половине года все еще действовала скидка для бедных домохозяйств, а во многих странах Европы, например в Бельгии, сохранялась пониженная ставка НДС в размере шести процентов, — говорит Гавор.





Без государственной поддержки, которую в конечном итоге будут оплачивать налогоплательщики, в этих странах цены на электроэнергию могли бы быть даже выше, чем в Чехии». «Если убрать влияние налогов и субсидий, то цена для Чехии составит 26 центов (6,6 чешских крон), и мы окажемся на седьмом месте. Ирландия лидирует с ценой в 39 центов (9,9 чешских крон)», — говорит Михал Макенауэр, директор по стратегии EGÚ Brno.





Однако в данном случае проблема заключается не столько в ценах, сколько в составлении статистики. Уже в прошлом году чехи оказались чуть ли не худшей страной в Европе по высоким ценам на электроэнергию. Когда Чешское статистическое управление изменило методологию и скорректировало результаты, Чехия оказалась немного лучше.





В то время статистики рассматривали среднюю цену предложения электроэнергии, то есть цену, указанную поставщиками энергии в их прайс-листах. Чешское статистическое управление тогда критиковали за то, что оно не отражает реальную цену, которую платят за электричество домохозяйства. После изменения методологии ведомство направляет Евростату данные, рассчитанные на основе цен на электроэнергию от семи крупнейших трейдеров, что соответствует примерно 95 процентам рынка.





Управление рассчитывает цены на основе данных, предоставленных поставщиками энергии, о количестве клиентов по каждому продукту, что должно учитывать цены по всем продуктам, включая смешение цен в новых и старых контрактах. Таким образом, цифры должны быть более точными, чем в прошлом.





Поставщики электроэнергии сообщают о более низких ценах, чем Евростат. Цена в продукте CEZ Elektřina Extra, включая все сборы и платежи, составляет 7,2 чешских крон за кВт/ч, что на 13 % меньше, чем по данным Евростата.





«Мы также предоставляем скидку на электроэнергию на неопределенный срок, которой могут воспользоваться 1,4 миллиона потребителей. Сейчас они платят 8,1 чешских крон за кВт/ч, а с января мы снова сделаем скидку. Они будут платить 7,8 чешских крон за кВт/ч, что на 7 процентов меньше, чем цифры, указанные Евростатом», — говорит представитель CEZ Роман Газдик.





«Определить среднюю цену за первое полугодие довольно сложно, так как необходимо учитывать целый ряд переменных: разные цены в разных распределительных тарифах, разные продукты, изменение прейскурантов во времени для фиксированных продуктов, когда разница в цене наблюдалась даже в отдельные месяцы», — говорит представитель PRE Карел Ганзелка.





Однако расчеты EGÚ Brno близки к данным Евростата. «По нашим оценкам, репрезентативная однокомпонентная цена на электроэнергию для обычного потребителя без отопления и хранения составляет примерно 7-8 чешских крон за кВт-ч. Более того, цены на тарифы отопления и хранения значительно ниже в Чешской Республике», — говорит Макенауэр. Самая высокая цена на электроэнергию в Германии — 10 чешских крон за кВт/ч.





Цены, указанные в прайс-листах для новых клиентов, сейчас ниже, чем те, которые платят сами клиенты. «Чехия начала сообщать о средних ценах как раз тогда, когда цены предложения падают гораздо быстрее, чем средние цены», — говорит Гавор.





Списочные цены были изучены консалтинговой компанией ENA, которая сравнила прейскуранты 749 поставщиков из 12 европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Польшу, Словакию, Испанию и Великобританию. В общей сложности было проанализировано 14 000 продуктов, включая все позиции, которые клиенты оплачивают в ценах на электроэнергию.

Согласно исследованию, Чешская Республика демонстрирует лучшие показатели по сравнению с другими странами по сравнению с Евростатом. «В 2024 году средневзвешенная цена на электроэнергию, которую платят чешские потребители (домохозяйства, мелкие и крупные потребители), будет примерно на три процентных пункта ниже средней цены среди исследованных стран», — говорит Гавор. Меньше всего за электроэнергию платят испанцы, больше всего — итальянцы.

В секторе домашних хозяйств Чешская Республика находится ниже среднеевропейского уровня. «Это долгосрочная ситуация, на которую в последнее время повлияло, в частности, относительно значительное удешевление практически всех поставщиков после окончания энергетического кризиса», — говорит Гавор.





Сумма, которую чехи платят за электричество, также определяется условиями в энергетическом секторе, где газ не дешев, дешевая атомная генерация все еще отстает от более дорогого угля, а возобновляемой электроэнергии не так много. «Чтобы изменить это, мы должны иметь значительную помощь на государственном уровне для внедрения новых источников, особенно атомных, газовых и ветровых», — говорит Макенауэр.





Покупательская способность также играет роль





Однако статистика для чехов становится еще хуже, если перевести цену на электричество в паритет покупательной способности — гипотетическую величину, которая сравнивает количество продуктов, которые гражданин может купить на свою зарплату.





При таком сравнении один кВт/ч электроэнергии обойдется чехам в 10 чешских крон, что сделает Чехию страной с самым дорогим электричеством после Кипра.



«Энергетики ничего не могут с этим поделать. Это говорит о том, что покупательная способность чешских потребителей, к сожалению, все еще значительно ниже, чем в более развитых странах. Если бы мы пересчитали цену на Skoda по паритету покупательной способности, то и это было бы не очень хорошо для нас», — сказал Гавор.





Сравнение цен на электроэнергию по паритету покупательной способности бессмысленно и вводит в заблуждение, говорит Макенауэр. «Этот перерасчет увеличивает цену для Чехии на 25 процентов и уменьшает для Германии на 12 процентов. А наши зарплаты мы тоже сравниваем по паритету? В паритете они были бы значительно выше, чем в номинальном выражении», — сказал Макенауэр.