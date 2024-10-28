ÚOHS запретило заключение договора на строительство ядерных реакторов в Дукованах

Летом KHNP была выбрана победителем тендера на строительство двух атомных энергоблоков в Дукованах компанией Elektrárna Dukovany II, принадлежащей энергетической группе ČEZ.





По словам представителя ČEZ Ладислава Кржижа, власти приняли решение об этой мере 24 октября.





«Управление по защите экономической конкуренции издало предварительную меру, которой запретило компании Elektrárna Dukovany II заключать государственный контракт на строительство нового источника ядерной энергии, или источники, полученные вне процедуры закупки, за исключением Закона о государственных закупках, до официального завершения процедуры, проводимой органом власти», — сказал Кржиж.





По его словам, антимонопольное ведомство проводит разбирательство по предложению проигравших участников торгов, которые были ознакомлены с условиями тендера. «После того как им не удалось стать поставщиками, они решили оспорить тендер», — сказал представитель.





По его словам, компания EDU II убеждена, что при выборе победителя тендера она действовала в соответствии с действующим законодательством и первым контрактом на реализацию, заключенным с самого начала между Чешской Республикой, ČEZ и Elektrárna Dukovany II.





«Упомянутый контракт, который предоставляет государству среди прочего доступ к полной документации, возможность делать замечания или даже отклонять определенного поставщика, является причиной применения исключения безопасности и, следовательно, процедуры за пределами порядок закупок», — пояснил он.





По его словам, компания EDU II принимает во внимание процедуру ведомства в административном производстве и понимает, что из-за сложности рассматриваемого дела антимонопольному ведомству может потребоваться больше времени, чем предусмотренные законом 60 дней.





«В таких случаях ведомство обычно выносит предварительную меру — только в прошлом году оно сделало это более чем в 120 случаях», — сказал Кржиж.





Контракт должен быть завершен в марте





Электростанция Дукованы-2 в настоящее время ведет переговоры с победителем тендера, компанией KHNP, относительно формы окончательного контракта. Согласно текущему графику, он должен быть готов к подписанию к концу марта следующего года.





«Можно ожидать, что к тому времени Управление по защите экономической конкуренции сможет принять решение в ходе разбирательства, чтобы подписание договора не было отложено», — добавил Кржиж.





KHNP выиграла конкурс с ценой в 200 миллиардов крон за один блок мощностью 1000 МВт, то есть столько же, сколько за один блок в Темелине. Ожидается, что строительство начнется в 2029 году, а первый энергоблок должен быть введен в опытную эксплуатацию в 2036 году.