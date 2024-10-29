Пенсионная реформа удалась, считают экономисты

Вместо сложной привязки пенсионного возраста к надежде дожить до 50 лет, чтобы среднее время, проведенное на пенсии, составляло 21,5 года, коалиционная поправка получила зеленый свет от парламентариев, которые предложили простую идею: каждый год добавлять по одному месяцу к пенсионному возрасту, пока люди 1989 года и старше не достигнут стратифицированного возраста 67 лет.





Хотя это два совершенно разных подхода к будущим пенсионерам, экономисты говорят, что оба они, по сути, являются планом по приведению в порядок государственных финансов.





Если бы действовало правило «четверти ожидаемой продолжительности жизни на пенсии», мы бы также в 67 лет выходили на пенсию. И все равно это касается только людей, родившихся в конце коммунизма или в начале 90-х годов, напоминает Ева Замразилова, заместитель управляющего Чешским национальным банком.





Будучи председателем Национального бюджетного совета, она участвовала в первых заседаниях консультативного совета Министерства труда и социальных дел по предстоящей пенсионной реформе. «Это все то же самое, просто называется немного по-другому», — прозаично добавляет Замразилова.





Экономист Филип Пертольд, заместитель исполнительного директора Института демократии и экономического анализа и член консультативной группы министра труда и социальных дел, также доволен результатом. «Для меня это фундаментальная реформа, которая позволит в будущем разумно держать государственные финансы в узде», — сказал он в недавнем интервью SZ Byznys.





Изначально — когда Мариан Юречка представлял пенсионную реформу — он говорил именно о том, что чешская пенсионная система представляет собой все более тяжелую ношу для государственной казны, которая рискует не выдержать в будущем.





«Сегодня дефицит пенсионной системы составляет 70 миллиардов. Если мы ничего не предпримем, то в 2050 году он достигнет 350 миллиардов», — утверждает министерство на своем сайте.





И, по мнению Филипа Пертольда, нынешняя форма регулирования пенсионной системы может сократить дефицит до тех размеров, которые способен выдержать государственный бюджет.





«Я думаю, что мы вполне можем управлять половиной процента ВВП. Если речь идет о единицах процентов ВВП, то это уже сложнее», — сказал он в цитируемом интервью.





Проблема только откладывается





Однако уже сейчас раздаются голоса, предупреждающие, что ограничение будущего пенсионного возраста 67 годами лишь отложит решение проблемы пенсионной устойчивости на будущее.





«На данный момент мы имеем высокие темпы повышения пенсионного возраста. Ранее одобренная правительством реформа замедлила этот темп и месяц назад снизила его еще больше. Более того, пенсионная реформа отменила 65-летний потолок, но внезапно появился новый — 67 лет. Мы будем помнить об этом решении, когда в будущем снова будем обсуждать вопрос о снижении пенсионного возраста», — заявил член Национального экономического совета при правительстве Петр Янски в интервью Seznam Zprávy после дебатов по пенсионной реформе в Пражском Граде в начале октября.





По мнению экономиста, ограничение пенсий не имеет смысла с точки зрения долгосрочной экономической перспективы.





Преподаватель университета Ярослав Востатек согласен с повышением пенсионного возраста, но, по его словам, не произошло существенного упрощения всего расчета пенсий. «Главная проблема нашей системы в том, что она непонятна даже политикам», — говорит он, добавляя, что, по его мнению, правительство предложило не реформу, а «несколько параметрических изменений».





Если пенсионная реформа пройдет даже с вышеупомянутой поправкой, это фактически будет означать, что люди будут выходить на пенсию в 67 лет через 32 года, то есть в 2056 году. Однако не исключено, что она не «доживет» до начала действия. Именно оппозиционные движения ANO и SPD выступают категорически против сдвига пенсионного возраста.





«Я хочу заверить наших граждан, что если движение ANO снова окажется в правительстве, мы будем выступать за то, чтобы индексация пенсий была как прежде, чтобы пенсии были достойными, а пенсионный возраст снова был ограничен 65 годами», — заявил летом председатель движения Андрей Бабиш.





У SPD такой же план. «Если правящие депутаты проголосуют за пенсионную деформацию пяти коалиций силой, мы отменим ее, если войдем в состав следующего правительства», — заявила депутат Люция Шафранкова.