ВИДЕО: два чеха ехали на крыше поезда метро в Вене и врезались в эстакаду. Они получили очень серьезные травмы
31 октября 2024
13:35
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Двое чехов 17 и 18 лет находятся в критическом состоянии в венской больнице после серьезных травм во время поездки на крыше метро во вторник. По мнению руководства Главной больницы города Вены (AKH), их жизни в опасности.
Авария произошла во вторник днем на крыше поезда линии U4, следующего из Хюттельдорфа в западной части австрийской столицы в ее центр. Во время так называемого железнодорожного серфинга, как называется опасная поездка на крыше поезда, они наткнулись на пешеходный переход на станции Шенбрунн.
Как сообщает Heute.at, врачам пришлось реанимировать одного из чехов на месте. С ними также были двое австрийцев 16 и 13 лет. Старший отделался легкими травмами, младший не пострадал.
Оба скрылись с места происшествия после аварии, на данном участке пришлось временно приостановить движение метро. Машинист поезда находится под наблюдением психологов.
На видео адреналинового веселья видно, как двое чехов позировали перед камерой на крыше движущегося поезда непосредственно перед аварией. Ролик заканчивается через несколько секунд после столкновения с эстакадой, показывая двух мужчин, лежащих на крыше поезда с тяжелыми травмами.
Как сообщает Heute.at, врачам пришлось реанимировать одного из чехов на месте. С ними также были двое австрийцев 16 и 13 лет. Старший отделался легкими травмами, младший не пострадал.
Оба скрылись с места происшествия после аварии, на данном участке пришлось временно приостановить движение метро. Машинист поезда находится под наблюдением психологов.
На видео адреналинового веселья видно, как двое чехов позировали перед камерой на крыше движущегося поезда непосредственно перед аварией. Ролик заканчивается через несколько секунд после столкновения с эстакадой, показывая двух мужчин, лежащих на крыше поезда с тяжелыми травмами.
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