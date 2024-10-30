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Полицейские и пожарные будут протестовать перед зданием МВД с требованием повысить зарплаты

Новости 420on
1 ноября 2024
13:00
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Союз сил безопасности (UBS) проведет 21 ноября акцию протеста перед зданием Министерства внутренних дел в Праге. Профсоюзы требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы для полицейских и пожарных. Сегодня UBS сообщил на сайте о предстоящей акции протеста. Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после встречи с представителями профсоюзов, что в следующем году зарплата сотрудников сил безопасности должна быть увеличена на 1 500 крон. Однако профсоюзы полиции требуют повышения на 2 200 крон.
Недовольные силовики проведут акцию протеста перед зданием МВД на Летне 21 ноября с 11:00 до 13:00. «Мы хотим лучших условий труда и лучшей оплаты. Мы хотим уважения, которого заслуживаем», — заявили в UBS. С призывом протестовать, помимо полицейских и пожарных, она обратилась также к сотрудникам Пенитенциарной службы Чехии, Таможенного управления, а также к сотрудникам городской и муниципальной полиции.

Некоторые полицейские также хотят протестовать против нехватки сотрудников полиции в начале ноября. Патрули на местах не будут налагать штрафы, сообщил на прошлой неделе сайт Seznam Zprávy. В президиуме полиции ответили, что не будут этому препятствовать.

Заработная плата сотрудников сил безопасности в следующем году должна быть повышена на 1 500 крон во всех тарифных классах, заявил министр в начале прошлой недели. Таким образом, по сравнению с нынешним годом объем фонда заработной платы увеличится на 5%. Однако председатель UBS Алеш Лехки заявил журналистам, что требует повышения на 6,9%, то есть примерно 2 200 крон на каждого сотрудника. Неделей ранее правительство приняло решение повысить зарплаты высокопоставленным политикам и судьям на 6,9%.
зарплата полиция Чехия
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