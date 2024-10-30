Полицейские и пожарные будут протестовать перед зданием МВД с требованием повысить зарплаты

Недовольные силовики проведут акцию протеста перед зданием МВД на Летне 21 ноября с 11:00 до 13:00. «Мы хотим лучших условий труда и лучшей оплаты. Мы хотим уважения, которого заслуживаем», — заявили в UBS. С призывом протестовать, помимо полицейских и пожарных, она обратилась также к сотрудникам Пенитенциарной службы Чехии, Таможенного управления, а также к сотрудникам городской и муниципальной полиции.



Некоторые полицейские также хотят протестовать против нехватки сотрудников полиции в начале ноября. Патрули на местах не будут налагать штрафы, сообщил на прошлой неделе сайт Seznam Zprávy. В президиуме полиции ответили, что не будут этому препятствовать.



Заработная плата сотрудников сил безопасности в следующем году должна быть повышена на 1 500 крон во всех тарифных классах, заявил министр в начале прошлой недели. Таким образом, по сравнению с нынешним годом объем фонда заработной платы увеличится на 5%. Однако председатель UBS Алеш Лехки заявил журналистам, что требует повышения на 6,9%, то есть примерно 2 200 крон на каждого сотрудника. Неделей ранее правительство приняло решение повысить зарплаты высокопоставленным политикам и судьям на 6,9%.