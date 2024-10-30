Откладывать пенсионную реформу больше невозможно, заявил Юречка в Палате депутатов
1 ноября 2024
14:30
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По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), откладывать пенсионную реформу больше невозможно из-за дефицита пенсионной системы. Действующие пенсионеры не пострадают, ответил в парламенте министр на претензии представителей оппозиции. Депутаты обсуждают спорную пенсионную поправку второй день. Ожидается, что даже сегодня им не удастся проголосовать по форме проекта и дебаты продолжатся на следующей неделе.
По словам Юречки, реформа была отложена на два десятилетия, система долгое время находилась в минусе и лишь изредка оказывалась в профиците. «Хотим мы этого или нет, но нам придется провести пенсионную реформу, и ее нельзя больше откладывать», — сказал министр.
Юречка вернулся к заявлениям в среду лидеров ANO и SPD Андрея Бабиша и Томио Окамуры о том, что даже нынешние пенсионеры потеряют свои деньги. Министр это опроверг и призвал авторов этих претензий обосновать их конкретными положениями предлагаемой поправки. «Мы будем рассчитывать пенсии для всех с поправкой на инфляцию и на треть прироста реальной заработной платы. Решение было принято в прошлом году», — сказал он.
Юречка сказал, что пенсионная поправка также содержит «болезненные меры», в частности, отметив дальнейшее повышение пенсионного возраста. Однако, по его словам, реформа включает и положительные моменты, такие как возможность совместной оценки супругов и премирование тех, кто ухаживает за родственниками.
Юречка вернулся к заявлениям в среду лидеров ANO и SPD Андрея Бабиша и Томио Окамуры о том, что даже нынешние пенсионеры потеряют свои деньги. Министр это опроверг и призвал авторов этих претензий обосновать их конкретными положениями предлагаемой поправки. «Мы будем рассчитывать пенсии для всех с поправкой на инфляцию и на треть прироста реальной заработной платы. Решение было принято в прошлом году», — сказал он.
Юречка сказал, что пенсионная поправка также содержит «болезненные меры», в частности, отметив дальнейшее повышение пенсионного возраста. Однако, по его словам, реформа включает и положительные моменты, такие как возможность совместной оценки супругов и премирование тех, кто ухаживает за родственниками.
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