Откладывать пенсионную реформу больше невозможно, заявил Юречка в Палате депутатов

По словам Юречки, реформа была отложена на два десятилетия, система долгое время находилась в минусе и лишь изредка оказывалась в профиците. «Хотим мы этого или нет, но нам придется провести пенсионную реформу, и ее нельзя больше откладывать», — сказал министр.



Юречка вернулся к заявлениям в среду лидеров ANO и SPD Андрея Бабиша и Томио Окамуры о том, что даже нынешние пенсионеры потеряют свои деньги. Министр это опроверг и призвал авторов этих претензий обосновать их конкретными положениями предлагаемой поправки. «Мы будем рассчитывать пенсии для всех с поправкой на инфляцию и на треть прироста реальной заработной платы. Решение было принято в прошлом году», — сказал он.



Юречка сказал, что пенсионная поправка также содержит «болезненные меры», в частности, отметив дальнейшее повышение пенсионного возраста. Однако, по его словам, реформа включает и положительные моменты, такие как возможность совместной оценки супругов и премирование тех, кто ухаживает за родственниками.