По словам Платоша, президент удовлетворил 60 заявок на разрешение служить в вооруженных силах Украины благодаря согласованию с министерствами обороны, внутренних дел и иностранных дел.



«Президент Чешской Республики не нуждается в своих гражданах, и с точки зрения Чешской Республики эти шестьдесят человек явно лишние», — ответила сегодня представитель российской дипломатии.



Если чешские граждане хотят легально присоединиться к боевым действиям на стороне Киева, они должны сначала попросить у президента разрешение на службу в иностранных вооруженных силах. Если они поедут в Украину, не получив такого разрешения, за что им грозит уголовное преследование, они могут задним числом подать заявление на получение разрешения на отмену, которое все равно подписывает премьер-министр.



Чешские добровольцы присоединились к боевым действиям в Украине, которая столкнулась с российской агрессией с 24 февраля прошлого года, то есть спустя месяц после начала конфликта.



Чешская дипломатия регистрирует четырех граждан Чехии, погибших в ходе боевых действий на территории страны, подвергшейся российской агрессии. Президент Петр Павел 28 октября наградил одного из них, Петра Кучера, медалью «За героизм». Совсем недавно, в середине февраля, в районе города Авдеевка погиб чешский доброволец.