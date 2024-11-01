Треть чехов хотят получить лицензию на огнестрельное оружие из соображений безопасности

По данным полиции, в Чехии насчитывается более 316 000 обладателей лицензий на оружие, владеющих более чем миллионом единиц оружия. Лицензия на оружие группы E является наиболее распространенной и принадлежит 260 000 человек, часто в сочетании с другими группами, предназначенными для занятий спортом, охотой или коллекционированием. 70 000 человек в Чешской Республике имеют лицензию на огнестрельное оружие для занятия своей профессией.



Опрос показал, что три процента респондентов имеют лицензию категории Е, а треть рассматривают возможность их приобретения.



В 70 процентах случаев безопасность и защита имущества — основные причины получения лицензии на огнестрельное оружие группы Е. Десятая часть указала в качестве причин любовь к оружию или спортивную стрельбу. Девять процентов опрошенных заявили, что их беспокоит преступность.



«Более того, большинство обладателей и соискателей лицензии категории E (73 процента) считают, что владение оружием повышает их безопасность и позволяет им предотвращать насилие или преступления», — сообщает агентство. При этом восемь из десяти считают, что в Чехии полезно иметь оружие.



При этом мнения о владении оружием практически не меняются с течением времени. В этом году, как и в 2017 году, половина опрошенных в возрасте от 18 до 64 лет считают владение оружием полезным.



В связи с текущим опросом агентство также напомнило о расследовании Европейской комиссии 2013 года. Оно показало, что количество оружия на 100 жителей было немного ниже среднего в Чехии с 13 единицами оружия. На Кипре, в Скандинавии, а также в соседней Австрии эти цифры были значительно выше, в два раза.



Что было значительно выше среднего в Чешской Республике внутри ЕС, так это количество лиц, заявивших о владении огнестрельным оружием для личной защиты. В Чехии и Литве эту причину назвали 43 процента респондентов, что было самым высоким показателем в Союзе и в три раза превышало средний показатель по всем странам ЕС, который составлял 14 процентов.



Нынешний опрос проводился с 26 июня по 1 июля и в нем приняли участие 504 респондента.