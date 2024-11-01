Комментарий: TikTok — ловушка для премьер-министра Чехии

Я не знаю, достиг ли Петр Фиала уже дна, но если вы посмотрите его первое видео, сделанное на TikTok, то оно близко к этому. Вот почему хорошо вспомнить, когда, с другой стороны, у него был потолок. Я точно помню этот момент, и он представлен на его фотографии в каске и бронежилете в поезде на Киев.





Это было вскоре после начала войны в 2022 году, и это тоже был один из немногих моментов, когда я гордился премьер-министром страны, в которой живу. Политикам обычно нечем гордиться, особенно в хорошие времена. Однако в плохие времена мы хотим иметь во главе страны политиков, которые, в нашем восприятии мира, стремятся к лучшему в нас.





Петр Фиала на этой фотографии во многих отношениях выглядит забавно. Черный шлем выглядит слишком большим и неуместным, жилет маловат. Вместо профессорской куртки, которую он обычно не снимает, Фиала носит мятую красную толстовку. Он что-то читает на своем мобильном телефоне и в целом кажется немного неуместным и неуверенным.





По поводу этой фотографии можно придумать миллион шуток, особенно если смотреть на нее отстраненно и без эмоций. Шутки, хорошие и плохие, — это наша самозащита от неловкости и дешевого пафоса политиков. Но я точно знаю, что когда я впервые увидел фото, я почувствовал только облегчение и благодарность за то, что у нас во главе страны стоит именно этот политик.





Всего два с половиной года спустя, когда смотришь видео Петра Фиалы, где он чопорно, недоверчиво и «заутюженный» фильтрами ИИ объясняет, почему он создает аккаунт в TikTok, испытываешь лишь невыносимое чувство смущения. И опять же, вам не хочется шутить, потому что этот человек для вас просто не стоит того.





Это мой главный аргумент, почему Петру Фиале не следует быть в TikTok. Потому что это недостойно роли чешского премьер-министра. И это вдвойне недостойно для политика, завоевавшего своих избирателей и поклонников упорным трудом в роли несколько сухого и нехаризматичного академика, но умудряющегося в важные моменты выйти из своей тени.





Создание аккаунта в TikTok для Петра Фиалы — это не переход в тень, а падение в яму. Кроме того, его советники и коллеги, вероятно, раскопали ее для него.





Я не враг TikTok. Это приложение интересно мне как энтузиасту технологий и технооптимисту. Это важно еще и потому, что оно во многом изменило форму сегодняшних социальных сетей. Великие игроки всегда копировали друг друга. Facebook из Myspace, затем из Twitter, а иногда и наоборот. Сегодня многие копируют с TikTok.





В то же время TikTok — это не игровая площадка для детей и подростков или инфантильных взрослых. В 2022 году в Университете Градец-Кралове я прочитал лекцию для ученых о том, как видео в TikTok популяризирует естественные науки. Один из преподавателей подошел ко мне после презентации и сказал, что лучше видео, посвященных объяснению физики, он не видел больше нигде.





Политики и TikTok





Раньше политики выбирали знаменитостей, сегодня им могут помочь влиятельные лица, каналы которых имеют большой охват. Однако аудитория рискует — как и в случае с коммерческой рекламой — столкнуться с немаркированной коллаборацией.





TikTok не черно-белый и уж тем более не монохромный. Здесь много укромных уголков, которые могут оказаться важными и интересными. Даже для пользователей, которых нельзя назвать типичными (например, в подростковом или двадцатилетнем возрасте).





Однако у сети есть еще один неприятный момент — китайская собственность. Многих беспокоит то, что пользовательские данные, которые собирает каждая технологическая компания, в данном случае используются не только в коммерческих целях, но также могут быть использованы или использованы не по назначению в политических целях.





В США в последние два года по этому поводу развернулась политическая битва, закончившаяся довольно необычно консенсусом обеих основных политических партий — республиканцев и демократов. Весной президент Байден подписал законопроект, который может привести к запрету TikTok в Америке, который был одобрен законодателями независимо от партийной принадлежности.





При этом потенциальный запрет TikTok находится в пакете с одобренной поддержкой Украины, Израиля и Тайваня. В каком-то смысле это также определяет TikTok как одну из крупнейших международных угроз для Америки и, следовательно, для ее западных союзников.





Это связано с тем, что материнской компанией американского TikTok является ByteDance, компания, имеющая прямые связи с коммунистическим правительством Китая. Есть опасение, что враждебный режим может использовать эти данные, чтобы повлиять на Запад и подорвать его деятельность.





По закону ByteDance должна продать свою долю в TikTok до 15 января следующего года. Президент, кем бы он ни был, может перенести срок еще на 90 дней. Но если Китай официально не «отпустит» TikTok (или закон не изменится), он будет запрещен для Америки.





Но в то же время 170 миллионам американцев, которые сегодня используют TikTok, это не понравится. И какое бы решение ни было принято по политическому спектру, факт остается фактом: важные политики всего политического спектра используют TikTok для общения и привлечения избирателей. Включая обоих кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Камалу Харрис.





Однако аналогичная ситуация наблюдается и в Европе, где многие политики, в том числе главы государств, танцуют, шутят или объясняют свою политику в TikTok. Здесь тоже по всему политическому спектру, ведь Петр Фиала в своем первом видео в этой сети показал близких ему политиков: например, Туска, Макрона или Мелони.





Является ли это доказательством того, что западные политики должны быть в TikTok? Нет, это доказательство их лицемерия и уродливого прагматизма. Нам уже даже не кажется странным, что в западном мире есть лидеры, которые регулярно говорят одно, а делают что-то другое. И мы не удивимся, если в ТикТоке объяснят, почему ТикТок надо запретить. И они будут там это объяснять до тех пор, пока власти окончательно не заблокируют TikTok от своего решения.





Как либерал и человек, у которого из-за жизни в тоталитарном режиме развилась аллергия на любые запреты и цензуру, я не сторонник запрета TikTok. Пусть каждый сам выбирает, использовать ли его и почему. Но я бы предположил, что политики, у которых хватит смелости (или смелости) рассказать гражданам о том, что такое дезинформация и кто наши враги, не будут искать избирателей на платформе, принадлежащей этим самым врагам.





Петр Фиала упустил возможность не участвовать. После недели не «танцевания» в TikTok он набрал в этой сети около двух тысяч поклонников. Плохой результат, особенно в TikTok, где даже хромающий кенгуру за несколько дней может набрать десятки тысяч поклонников.





Так скажите мне: стоила ли нашему премьер-министру потеря достоинства и кредита «парень в поезде на Киев»?