Люди выбрасывают старую мебель или технику в мусорные баки и рискуют получить крупный штраф

Во многих случаях жители жилых комплексов просто оставляют старые диваны, шкафы или электроприборы рядом с мусорными баками, вместо того, чтобы выносить их на свалку. Чаще всего мусор лежит рядом с контейнерами в отдаленных районах города. По данным полиции, технику и мебель в основном оставляют социально слабые люди, которые часто переезжают и не берут мебель с собой.





Однако даже мусор после ремонта квартир попадает в мусорные баки. Часто в этом виноваты строители. Это подтверждают, например, записи с камер в городе Мост. Именно благодаря этим записям полицейским удается поймать некоторых преступников. «Если мы поймаем нарушителя на месте, мы накажем его штрафом и хотим, чтобы он привел это место в первоначальное состояние и навел порядок», — пояснил директор Мостовой муниципальной полиции Ярослав Грволь. Штраф может достигать пятидесяти тысяч крон.





В соседнем Теплице в прошлом году мэрия бесплатно предоставила контейнеры для крупногабаритных отходов. Но в основном ими пользовались жители окрестных деревень. И поэтому в Теплице это перестали делать. «Город должен разобраться самостоятельно, если виновник не будет найден. А в прошлом году на это было потрачено 4,85 миллиона крон», — сказала пресс-секретарь города Теплице Адина Седлакова.





Хранение мусора на свалках бесплатное. Исключением может быть, например, утилизация шин или химикатов.