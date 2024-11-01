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Люди выбрасывают старую мебель или технику в мусорные баки и рискуют получить крупный штраф

Новости 420on
5 ноября 2024
13:00
315
Люди в Чехии оставляют старую мебель, а также бытовую технику, такую ​​как холодильники или стиральные машины, рядом с мусорными баками, хотя этот тип мусора должен оставаться на сборных площадках. Например, в некоторых городах Устецкого края с этим проблемы. По словам полицейских, найти и оштрафовать виновных сложно. Обычно их не ловят с поличным.
Во многих случаях жители жилых комплексов просто оставляют старые диваны, шкафы или электроприборы рядом с мусорными баками, вместо того, чтобы выносить их на свалку. Чаще всего мусор лежит рядом с контейнерами в отдаленных районах города. По данным полиции, технику и мебель в основном оставляют социально слабые люди, которые часто переезжают и не берут мебель с собой.

Однако даже мусор после ремонта квартир попадает в мусорные баки. Часто в этом виноваты строители. Это подтверждают, например, записи с камер в городе Мост. Именно благодаря этим записям полицейским удается поймать некоторых преступников. «Если мы поймаем нарушителя на месте, мы накажем его штрафом и хотим, чтобы он привел это место в первоначальное состояние и навел порядок», — пояснил директор Мостовой муниципальной полиции Ярослав Грволь. Штраф может достигать пятидесяти тысяч крон.

В соседнем Теплице в прошлом году мэрия бесплатно предоставила контейнеры для крупногабаритных отходов. Но в основном ими пользовались жители окрестных деревень. И поэтому в Теплице это перестали делать. «Город должен разобраться самостоятельно, если виновник не будет найден. А в прошлом году на это было потрачено 4,85 миллиона крон», — сказала пресс-секретарь города Теплице Адина Седлакова.

Хранение мусора на свалках бесплатное. Исключением может быть, например, утилизация шин или химикатов.
Чехия мусор штраф
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