Люди выбрасывают старую мебель или технику в мусорные баки и рискуют получить крупный штраф
5 ноября 2024
13:00
315
Люди в Чехии оставляют старую мебель, а также бытовую технику, такую как холодильники или стиральные машины, рядом с мусорными баками, хотя этот тип мусора должен оставаться на сборных площадках. Например, в некоторых городах Устецкого края с этим проблемы. По словам полицейских, найти и оштрафовать виновных сложно. Обычно их не ловят с поличным.
Во многих случаях жители жилых комплексов просто оставляют старые диваны, шкафы или электроприборы рядом с мусорными баками, вместо того, чтобы выносить их на свалку. Чаще всего мусор лежит рядом с контейнерами в отдаленных районах города. По данным полиции, технику и мебель в основном оставляют социально слабые люди, которые часто переезжают и не берут мебель с собой.
Однако даже мусор после ремонта квартир попадает в мусорные баки. Часто в этом виноваты строители. Это подтверждают, например, записи с камер в городе Мост. Именно благодаря этим записям полицейским удается поймать некоторых преступников. «Если мы поймаем нарушителя на месте, мы накажем его штрафом и хотим, чтобы он привел это место в первоначальное состояние и навел порядок», — пояснил директор Мостовой муниципальной полиции Ярослав Грволь. Штраф может достигать пятидесяти тысяч крон.
В соседнем Теплице в прошлом году мэрия бесплатно предоставила контейнеры для крупногабаритных отходов. Но в основном ими пользовались жители окрестных деревень. И поэтому в Теплице это перестали делать. «Город должен разобраться самостоятельно, если виновник не будет найден. А в прошлом году на это было потрачено 4,85 миллиона крон», — сказала пресс-секретарь города Теплице Адина Седлакова.
Хранение мусора на свалках бесплатное. Исключением может быть, например, утилизация шин или химикатов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
5 НОЯБРЯ 2024
408
09:00
5 НОЯБРЯ 2024
259
22:00
4 НОЯБРЯ 2024
463
18:00
4 НОЯБРЯ 2024
799
16:30
4 НОЯБРЯ 2024
519
15:00
4 НОЯБРЯ 2024
842
08:00
4 НОЯБРЯ 2024
925
14:00
3 НОЯБРЯ 2024
1480
17:00
2 НОЯБРЯ 2024
777
18:30
1 НОЯБРЯ 2024
1361
18:00
1 НОЯБРЯ 2024
817
15:00
1 НОЯБРЯ 2024
3230
14:30
1 НОЯБРЯ 2024
804