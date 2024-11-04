Полицию вызвали в Карлов университет. Лекцию прервали пропалестинские студенты с флагами

О происшествии вечером во вторник вечером сообщил представитель полиции Ян Рыбанский. По его словам, одного человека подозревают в совершении преступления. В полиции не уточнили, что именно произошло между участниками, то есть была ли драка или иное насилие.





Лекция эксперта по Ближнему Востоку Адама Фэгана из Королевского колледжа Лондона о сосуществовании израильтян и палестинцев после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года была организована SIMS — студенческим самоуправлением Института международных исследований и Центром израильских исследований FSV UK. Директор центра Ирена Калхаусова, модерировавшая лекцию, сказала, что подробный пресс-релиз об этой ситуации будет выпущен Карловым университетом в среду.