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Полицию вызвали в Карлов университет. Лекцию прервали пропалестинские студенты с флагами

Новости 420on
6 ноября 2024
13:00
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Полиция вынуждена была приехать на кампус факультета социальных наук Карлова университета (FSV UK) в пражском районе Йинонице из-за конфликта между аудиторией во время лекции профессора Адама Фэгана о израильско-палестинском сосуществовании. В конце лекции несколько иностранных студентов развернули палестинские флаги, что вызвало протесты других участников и впоследствии превратилось в инцидент, который решала полиция.
О происшествии вечером во вторник вечером сообщил представитель полиции Ян Рыбанский. По его словам, одного человека подозревают в совершении преступления. В полиции не уточнили, что именно произошло между участниками, то есть была ли драка или иное насилие.

Лекция эксперта по Ближнему Востоку Адама Фэгана из Королевского колледжа Лондона о сосуществовании израильтян и палестинцев после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года была организована SIMS — студенческим самоуправлением Института международных исследований и Центром израильских исследований FSV UK. Директор центра Ирена Калхаусова, модерировавшая лекцию, сказала, что подробный пресс-релиз об этой ситуации будет выпущен Карловым университетом в среду.
Карлов университет полиция Израиль студенты Чехия
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