Чешским банкам удалось предотвратить ущерб от мошенничества на 4,5 млрд крон

За первые девять месяцев этого года банки сэкономили своим клиентам около 4,5 миллиарда крон. К концу сентября было зарегистрировано более 65 000 мошенничеств, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Общая сумма денег, выкачанных с помощью электронного мошенничества, превысила один миллиард крон. Тем не менее средний ущерб на одного клиента снизился до 16 000 крон. Индекс кибербезопасности упал до 64 пунктов, следует из опроса Чешской банковской ассоциации и исследовательского агентства Ipsos. С запуском в этом году образовательной кампании Кибертест прошли 43 тысячи человек со средним результатом 74%. ЦБА готовит онлайн-соревнование CyberGame для школьников и студентов. У молодого поколения худшие результаты в Кибертесте.



Индекс кибербезопасности достиг 64 пунктов



Хотя люди в онлайн-пространстве ведут себя так же, как и в прошлом году, индекс постепенно снижается. В основном это можно объяснить массовым ростом кибератак, с которыми сталкивается население. Только за первые 9 месяцев атакам подверглись 65 774 клиента банка по сравнению с 48 452 за тот же период прошлого года. Это также можно объяснить меньшей осторожностью в некоторых аспектах среди самых молодых и пожилых групп населения. Молодые люди (18-34 лет) не обращают такого внимания при открытии вложений в электронную почту, в то же время реже проверяют свой банковский счет. Пожилые люди (65+) не имеют защищенного телефона от электронных мошенников, как и молодые люди, а также реже меняют пароли.



«Ассоциация чешских банков усердно работает над образованием и, в частности, повышением осведомленности о практике электронного мошенничества. В сегодняшнюю цифровую эпоху кибератаки затрагивают каждого из нас, и поэтому очень важно, чтобы люди знали, как может выглядеть такое мошенничество и, прежде всего, как от него защититься», — говорит Зденька Хильдова, директор ČBA Educa.



76% чехов столкнулись с кибератакой или попыткой атаки



Чаще всего электронная мошенническая атака или попытка ее проведения связана с мошенническими электронными письмами, которые выглядят как сообщения от оператора связи, почтового отделения или как приз или наследство. Половина респондентов встречались с ними лично. Еще одним важным каналом являются социальные сети, чат-приложения или SMS-сообщения, а также фальшивые телефонные звонки. 58% населения признали, что это мошенничество. Но каждый десятый чех потерял свои деньги из-за мошенничества.



Треть людей, столкнувшихся с атаками электронных мошенников, сообщили об этом своей семье, друзьям и банку. Лишь 12% сообщили об инциденте в полицию. Четверть тогда ничего не сделала. Пережив нападение, 53% респондентов приняли меры, чтобы защитить себя в следующий раз. В прошлом году это было всего 45%. Чаще всего это предполагает повышенную осторожность при обращении с неизвестными вложениями к электронной почте, смене паролей и отказе от открытия подозрительных ссылок.



78% чехов осознают риск нападения электронных мошенников



Восемь из десяти чехов признают возможность того, что они могут стать жертвами кибератаки. Однако молодые люди до 34 лет чаще думают, что они финансово не интересны интернет-мошенникам. 70% респондентов знают технологию, которую используют мошенники для имитации реального голоса. В случае мошеннического телефонного звонка 75% заподозрят, что кто-то попросит у них конфиденциальную информацию. Даже принуждение к немедленным действиям или установке какого-либо программного обеспечения вызовет среди них недоверие.



«Хотя большинство чехов осознают, что могут стать жертвой кибератаки, 12% людей считают, что они недостаточно интересны для злоумышленников из-за своих доходов и финансового положения. Такая, пусть и непреднамеренная, недооценка рисков может быть потенциально опасной именно в связи с поведением определенной части населения в киберпространстве», — добавляет к результатам опроса аналитик Ipsos Михал Страка.