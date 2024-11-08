Трамп поговорил с Путиным. Он призвал его не обострять войну
11 ноября 2024
09:00
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Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил с президентом России Владимиром Путиным и призвал его не идти на эскалацию войны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников.
Трамп позвонил Путину из своей резиденции в американском штате Флорида. «Он посоветовал российскому президенту не идти на эскалацию войны и напомнил ему о присутствии большого количества американских войск в Европе», — пишет Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговора.
По словам нескольких источников, Трамп заинтересован в дальнейших переговорах, которые позволили бы «поскорее разрешить войну в Украине». Трамп вступит в должность главы государства 20 января следующего года. Его нынешняя деятельность не пользуется поддержкой Госдепартамента США.
В среду он уже разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что Украина также была проинформирована о разговоре с Путиным и не возражала против него.
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что его цель — как можно скорее закончить войну в Украине, хотя и не говорил, как он это видит. По имеющимся данным, в частном порядке он заявил, что поддержит сделку, в рамках которой Украина уступит России часть своей территории.
По словам нескольких источников, Трамп заинтересован в дальнейших переговорах, которые позволили бы «поскорее разрешить войну в Украине». Трамп вступит в должность главы государства 20 января следующего года. Его нынешняя деятельность не пользуется поддержкой Госдепартамента США.
В среду он уже разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщается, что Украина также была проинформирована о разговоре с Путиным и не возражала против него.
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что его цель — как можно скорее закончить войну в Украине, хотя и не говорил, как он это видит. По имеющимся данным, в частном порядке он заявил, что поддержит сделку, в рамках которой Украина уступит России часть своей территории.
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