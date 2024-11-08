Девушка из Моравы, замышлявшая убийство одноклассниц, получила два года
11 ноября 2024
21:00
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Девочка-подросток из Южной Моравии, которая, по словам полиции, не осуждала стрельбу на пражском философском факультете и, более того, планировала последовать за преступником, готовя убийство своих одноклассниц, была приговорена к двум годам тюремного заключения. Процесс по делу девушки в областном суде Брно проходил в закрытом режиме в связи с ее возрастом. Ее апелляция на приговор будет рассмотрена во вторник в Высоком суде в Оломоуце.
Региональный суд вынес свой приговор девушке во время каникул. Она была приговорена к двум годам тюремного заключения за то, что поддержала стрельбу, в ходе которой студент-убийца убил 14 человек в здании FF UK в декабре прошлого года, и за то, что хотела последовать его примеру, планировав прийти в школу и убить нескольких одноклассниц. Суд охарактеризовал это как планирование убийства.
Речь идет о студентке — девушка впервые попала в поле зрения полиции в связи с одобрением беспредела на факультете искусств.
Подозрения в подготовке двойного убийства ее однокурсниц появились позже в ходе расследования.
Пресс-секретарь не уточнил возраст обвиняемой, а также не указал, где девочка училась в момент совершения преступления.
При вынесении приговора несовершеннолетним могут назначаться неполные сроки наказания, не превышающие пяти лет. Однако если преступление относится к тем, за которые взрослым грозит исключительное наказание, срок увеличивается.
«Если подросток совершил преступление, за которое Уголовный кодекс позволяет назначить исключительное наказание, и если соблюдены другие условия, ему может быть назначен срок от пяти до десяти лет», — цитирует Чешское агентство новостей.
Само слушание апелляции будет проходить в закрытом режиме в Высоком суде, но вердикт будет оглашен публично.
За поддержку убийцы — наказание
Слова поддержки в адрес убийцы появилась в социальных сетях сразу после стрельбы. Полиция сразу же заявила, что будет разбираться. Совсем недавно, в сентябре этого года, окружной суд Праги 1 приговорил 23-летнего мужчину к 250 часам общественных работ за подобные высказывания.
Криминалисты продолжают пресекать подобные высказывания спустя почти год после трагического события. В начале октября они арестовали 18-летнего студента, который, по их словам, угрожал своим одноклассникам расстрелом класса в школе в Праге 8. Он также публично заявил, что хочет получить лицензию на огнестрельное оружие, и неоднократно выражал одобрение акту расстрела в пражском колледже на глазах у своих одноклассников.
Речь идет о студентке — девушка впервые попала в поле зрения полиции в связи с одобрением беспредела на факультете искусств.
Подозрения в подготовке двойного убийства ее однокурсниц появились позже в ходе расследования.
Пресс-секретарь не уточнил возраст обвиняемой, а также не указал, где девочка училась в момент совершения преступления.
При вынесении приговора несовершеннолетним могут назначаться неполные сроки наказания, не превышающие пяти лет. Однако если преступление относится к тем, за которые взрослым грозит исключительное наказание, срок увеличивается.
«Если подросток совершил преступление, за которое Уголовный кодекс позволяет назначить исключительное наказание, и если соблюдены другие условия, ему может быть назначен срок от пяти до десяти лет», — цитирует Чешское агентство новостей.
Само слушание апелляции будет проходить в закрытом режиме в Высоком суде, но вердикт будет оглашен публично.
За поддержку убийцы — наказание
Слова поддержки в адрес убийцы появилась в социальных сетях сразу после стрельбы. Полиция сразу же заявила, что будет разбираться. Совсем недавно, в сентябре этого года, окружной суд Праги 1 приговорил 23-летнего мужчину к 250 часам общественных работ за подобные высказывания.
Криминалисты продолжают пресекать подобные высказывания спустя почти год после трагического события. В начале октября они арестовали 18-летнего студента, который, по их словам, угрожал своим одноклассникам расстрелом класса в школе в Праге 8. Он также публично заявил, что хочет получить лицензию на огнестрельное оружие, и неоднократно выражал одобрение акту расстрела в пражском колледже на глазах у своих одноклассников.
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