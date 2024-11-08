Комментарий: У Чехии ненадежные союзники на Востоке. Необходимо усилить оборону

В конце октября правительство утвердило бюджет на 2025 год, а в его рамках — расходы на оборону, которые приближаются к 2%, что хорошо, потому что каждое государство-член НАТО имеет подобное неформальное обязательство. Это проверенный стандарт для поддержания обороноспособности государства, которое выполняет свои союзнические обязательства. Чехия этого не делает, и уже давно, но она навёрстывает упущенное.



Например, в тяжелой бригаде, на которую натовские специалисты по планированию рассчитывают как на реальный боевой потенциал для развертывания. Чешская тяжелая бригада, безусловно, боеспособна, но у нее устаревшая гусеничная техника как по броне, так и по танковой мощи. Чехи сами виноваты в этом: выбор новой техники затянулся и усложнился, кроме того, военные затянули и другие проекты по ускоренному переходу на новые уровни ведения войны, например, в киберпространстве. Но военные также страдают от несколько эксцентричных идей своих высших командиров.



Однако то, что Чехия не в полной мере защищена, объясняется не только внутренними пробелами в оснащении и возможностях армии. Обороноспособность зависит не только от армии. Она также зависит от общественности, резервистов и подготовки боеспособного населения — этого у чехов тоже нет. Но прежде всего она зависит от помощи союзников в коллективной обороне. Польская армия готовится к самообороне уже несколько недель. Они знают, чего ожидать, и не только исторически — у их границ находится Россия. Способность к самообороне также имеет решающее значение для времени, необходимого НАТО для передислокации и развертывания союзных сил.



Теперь смоделируйте нашу ситуацию в сегодняшних условиях. Они определяются несколькими обстоятельствами. Россию сдерживает Украина, как бы она ни терпела неудачи на местах из-за отсутствия поддержки Запада, ограничений на использование поставляемого оружия и нехватки войск. Многие украинцы больше не хотят воевать.



Ослабление или распад Украины может означать значительный военный успех России. И это может побудить Россию проверить боеспособность НАТО с помощью какой-нибудь локальной атаки. Конечно, с ее имперскими аппетитами, переводом экономики на военные рельсы и потребностью в войне за внутреннюю власть для поддержания варварского режима, этого нельзя исключать. Российскую общественность давно уже приучили к войне против Запада, и она готова к ней. А Соединенные Штаты все больше озабочены Ближним Востоком и защитой Тайваня. С переизбранием Дональда Трампа они также оказались в новом и непривычном геополитическом положении по отношению как к Европе, так и к России.



У России есть свои козыри и в НАТО. За заявлением секретаря Балаша Орбана о том, что Венгрия не будет защищаться в случае нападения России, которое впоследствии было опровергнуто, последовала капитуляция премьер-министра Фицо на российском телевидении.



Он обвинил НАТО (и, соответственно, Чехию) в разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву. Оставим в стороне вопрос о том, как на самом деле Словакия представляет себе свою оборону, если она не разделяет оборонную политику НАТО. Но оба заявления — это предварительное указание на то, о чем говорят правительства в Будапеште и Братиславе, какова их готовность к обороне. В общем, мы не можем не видеть, что Чехия с востока прикрыта ненадежными союзниками, по территории которых Россия может пройти с защитой Польши, как нож сквозь масло.



Чешская оборона в этих условиях зависит не только от ее армии, но прежде всего от скорости войск западных союзников, американцев, немцев и других. Они должны пройти по чешской территории с запада на восток. И здесь мы подходим к причине, по которой одного вооружения армии недостаточно для защиты Чехии. Проходимость местных железных, шоссейных и автомобильных дорог, с точки зрения транспортировки больших колонн тяжелой техники и их экипажей, находится в катастрофическом состоянии. Они практически непроходимы — при тех объемах перевозок, которые требуются. И мы не говорим о запасах топлива, боеприпасов, возможностях пополнения запасов.



Что еще более серьезно в этой ситуации: Мы даже не знаем об этой проблеме и не решаем ее. Показательны, например, продолжающиеся дебаты о реконструкции железнодорожного моста в Праге. Необходимость быстрого прохождения больших военных колонн с тяжелой техникой никем не учитывается. Особенно когда мы защищаем историческую инфраструктуру.



Обратите внимание, как Чехию обошли стороной все новые европейские железнодорожные коридоры. Состояние большинства участков главной автомагистрали D1. Наконец, я считаю, что эта повестка дня даже не была рассмотрена парламентским комитетом по обороне. Нет, мы не способны защитить себя, даже в сегодняшней сложной ситуации, даже с точки зрения нашей собственной психической установки.



Я бы утверждал, что не только Палата представителей должна заняться этим вопросом при обсуждении бюджета, но и Сенат должен рассмотреть вопрос о проходимости транспортной инфраструктуры Чешской Республики. И все это до того, как потенциальная смена правительства в Праге присоединит Чехию к тандему Орбан-Фицо и начнет разглагольствовать против НАТО и строительства европейской обороны. В противном случае, конечно, давайте обсудим, возможна ли еще защита пражского железнодорожного моста.