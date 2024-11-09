Число людей в энергетической бедности в Чехии растет, в прошлом году их было 1,3 миллиона

Об этом говорится в чешском отчете Powerty Watch 2024, который был представлен на пресс-конференции представителями чешской части Европейской сети по борьбе с бедностью и социальным отчуждением (EAPN).



EAPN следит за распространением бедности и социальной изоляции, а также за влиянием социальной политики в отдельных странах и готовит соответствующие рекомендации. В чешском докладе обобщены результаты анализов и исследований, проведенных в стране с осени прошлого года.



«Мы можем сделать вывод, что ситуация ухудшается с каждым годом. Мы хотели обратить внимание на то, что данные вызывают тревогу. Все больше и больше людей остаются без тепла и света. Они залезают в долги, в обремененных долгами семьях есть дети. Помочь трудно, потому что система социального обеспечения не работает, люди живут в приютах», — говорит один из соавторов доклада, Ива Кучинькова из Благотворительной организации Чешской Республики.





В этом году доклад посвящен энергетической бедности, когда домохозяйства испытывают трудности с обеспечением отопления или горячей воды. Согласно одному из исследований, это затрагивает людей из самой бедной пятой части домохозяйств, которые не могут позволить себе достаточное отопление, должны или тратят более 20% своего чистого дохода на энергию. В 2020 году в такой ситуации оказались 440 000 домохозяйств с 770 000 человек, а в прошлом году — 690 000 домохозяйств (1,3 млн человек). Это связано с низкими доходами, высокими ценами на энергию и низкой энергоэффективностью, говорится в докладе.



Соавтор документа Йиржи Враспир напомнил о недавнем докладе о жилищном отчуждении, на который также ссылается документ. Согласно ему, более полумиллиона домохозяйств имеют чрезмерные расходы на жилье и тратят на них более 40% своего дохода. В таких семьях проживает 860 000 взрослых и детей. В результате 160 900 человек, 62 300 из которых дети, нуждаются во временном жилье, не отвечающем нормам, или являются бездомными.



По словам бывшего омбудсмена Анны Шабатовой, результаты доклада пессимистичны. «Все параметры ухудшились и будут продолжать ухудшаться. Это результат давней плохой политики, когда основные параметры устанавливаются несправедливо. Затем урезаются все области, которые влияют на бедность», — считает Шабатова.



По словам бывшего премьер-министра Владимира Шпидлы (SOCDEM), меры устанавливаются в соответствии с идеей о том, что за бедностью стоят человеческие недостатки и что пособиями злоупотребляют. Реальная стоимость прожиточного минимума в последние годы значительно снизилась из-за высокой инфляции, поэтому установленная сумма не выполняет своей функции, говорит Шпидла.



Чешская EAPN рекомендует принять закон о жилищной поддержке или скорректировать правила получения государственной помощи после пересмотра пособий, при этом четыре существующих пособия должны быть заменены одним. Для обеспечения семей необходим достойный доход, подчеркнула Кучинькова.



В этом году доклад также посвящен миграции, трудоустройству иностранцев и долгосрочному уходу за нуждающимися. Выводы доклада обсуждались сегодня представителями нескольких организаций, Министерства труда, мэрии Праги и учеными.