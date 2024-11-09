Почему люди доверяют Бабишу? Он их понимает, показал опрос

Интервью с парой женщин, которые были опубликованы в первой части спецпроекта «Мы в тени», подтвердили одно правило. Даже если у людей из разных уголков Чехии есть в чем-то схожие проблемы или мнения, одна тема их надежно разделяет –⁠⁠⁠ отношение к Андрею Бабишу.





Опрос Ipsos также подтверждает, что глава движения ANO разделяет общество. В его основе лежат вопросы, которые мы задали первым двум участникам проекта. Прокомментировать результаты опроса пришел социолог Михал Корманяк из агентства Ipsos.





В первом выпуске проекта встретились две женщины, одна из которых голосует за Андрея Бабиша и поддерживает его без ограничений, а другая его терпеть не может. Как эти два мнения разделяются в обществе?





Это примерно 50 на 50, и цифры показывают это. Здесь мы уже видим политически разделенное общество, и некоторые социально-демографические тенденции нам это хорошо показывают. Это означает, что согласие с утверждением «Андрей Бабиш хорошо понимает нужды простых людей» возрастает с возрастом, и с ним чаще соглашаются люди с более низким образованием или в некоторых более периферийных регионах, где движение ANO имеет очень сильную поддержку. Общество действительно расколото этими заявлениями.





Как это мнение разделяют или, наоборот, отвергают избиратели других партий, кроме движения ANO?





Политическая карта разделена на два основных полюса. Один полюс мы можем представить достаточно просто, как нынешние правительственные партии. Там еще могла бы существовать, например, Партия зеленых или какие-то более мелкие партии. Большинство этого полюса не согласно с утверждением, и признание Андрея Бабиша очень мало.





Другой полюс – движение ANO и другие нынешние оппозиционные, парламентские и непарламентские партии. Избиратели SPD, KSČM, SOCDEM и им подобных чаще соглашаются с этим утверждением. Этим партиям и их избирателям чаще всего нравится Андрей Бабиш.





Представляет ли такое разделение общества на две половины какие-либо преимущества для Андрея Бабиша на выборах и, возможно, в создании коалиций после выборов?





Это определенно преимущество. Мы это видим с одной стороны в текущих моделях выборов, когда он, от кого бы эта модель ни исходила, лидирует во всех моделях выборов с относительно значительным преимуществом. Хотя эти модели не предсказывают результаты выборов, они лишь сообщают нам текущее состояние.





Из исследований мы знаем, что признак того, понимает ли политик потребности людей, является одним из наиболее важных. У Милоша Земана, например, была очень сильная партия, поэтому он и выиграл президентские выборы. Люди чувствовали, что он один из них, что он их понимает, поэтому, например, Йиржи Драгош не так хорошо выступил в президентской гонке, и Милош Земан обыграл его в этом. Так что этот атрибут является одним из абсолютно необходимых для любой избирательной гонки.





Как Андрей Бабиш заслужил репутацию человека, понимающего нужды простых людей?





Скорее всего, это сочетание его очень хорошей коммуникации и хорошей ориентации на группу избирателей, для которой этот атрибут важен и на которую он в первую очередь влияет. В то же время я думаю, что это его хорошая работа, потому что он действительно нацелен на этих людей. И если люди не встречаются с ним напрямую, они косвенно видят в средствах массовой информации, что он встречается с обычными людьми, и поэтому чувствуют, что он действительно интересуется людьми.





Среди тем, которые мы затронули в интервью с парой женщин, были потеря работы, влияние на психику человека, а также поиск работы за рубежом. Когда вы проводили исследование, произошло ли что-нибудь важное, что вас удивило?





В целом население всех социально-демографических групп проявляет некоторую осторожность и немного пессимизма. Это проявляется в том, что большинство людей оценивают условия труда на Западе лучше, чем здесь. Это парадоксально, поскольку эти люди имеют информацию лишь косвенно, и лишь небольшая часть чехов действительно выезжала за границу на работу. Однако они считают, что там условия лучше.





Является ли это мнение пронизывающим общество во всех возрастных группах и во всех образовательных группах или в некоторых оно существенно доминирует?





Во всем обществе уровень одобрения очень схож, где-то между 80 и 90%, поэтому, как это ни парадоксально, в обществе не наблюдается никаких линий раскола. Это действительно потому, что для людей Запад часто представляет собой место, где лучшие условия жизни, более высокие зарплаты и, соответственно, лучшие условия труда.





Воспринимают ли это избиратели KSČM именно так? Что людям лучше на Западе?





Большинство так и делают, хотя есть еще несколько человек, которые так не считают. Но большинство избирателей KSČM воспринимают это с точки зрения условий труда.





Как общество реагирует на идею о том, что потеря работы в дальнейшей жизни может серьезно повлиять на психическое здоровье человека? Молодое поколение, возможно, не так осознает это, но в остальном согласие с этим мнением является абсолютно доминирующим в обществе. Есть ли что добавить?





Конечно. Я думаю, что в ситуации, когда люди подходят к пенсионному возрасту и, возможно, теряют работу, к ним предъявляются высокие требования. Бывает, что они уже не могут найти работу по профессии. Некоторых профессий, которым они научились много лет назад, на самом деле уже не существует. Молодые люди волнуются чуть меньше, но они воспринимают ситуацию в большинстве, не думают только о себе, а могут воспринимать ее в контексте своих родителей, бабушек и дедушек.