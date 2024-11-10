«Снежинки» не понимают «бэби-бумеров»: 20-летние больше не хотят жить «как раньше»

«Некоторые темы я не могу поднимать даже дома. Например, когда я начинаю говорить со своими бабушками и дедушками о браке для всех, о необходимости религиозной терпимости из-за миграции или о доступности жилья, то взаимопонимания нет», — говорит 22-летняя Тереза Калинова.



«Когда я возглавляю команду людей постарше и не доказываю, что я лучше других, меня, как молодую девушку, не слушают. Из принципа», — говорит Симона Дубова, которая на два года старше и работает в сфере финансового консалтинга.



Таким образом, обе женщины наглядно демонстрируют, с чем приходится сталкиваться многим людям на пороге взрослой жизни. Так называемое поколение Z — попросту говоря, сегодняшние 20-летние — является главной темой для населения Чешской Республики, и это не может не радовать.



«Большой темой для поколения Z является так называемый чайлдизм (дискриминация детей и подростков из-за их возраста и статуса). Они чувствуют, что исключены из общественных дебатов. Они не участвуют в политике. А когда они участвуют в дебатах, старшее поколение часто говорит им: „Вы слишком молоды, вы еще ничего не знаете“», — отмечает Ева Вейсова, аналитик Ipsos, изучавшая поколение Z.



Но именно они постепенно начинают строить карьеру, дома и семьи. И именно они вскоре будут устанавливать новые социальные правила.





О ком мы говорим, когда говорим о поколении Z? Обычно о молодежи 1997-2010 годов рождения.



Хотя мы можем найти много типичных черт, было бы ошибкой переоценивать некоторые различия между поколениями. «Поколение Z не отличается в моральном плане. Оно просто реагирует на условия, в которых живет. Люди не изменились, изменилось общество», — подчеркивает социолог Павел Поспех с факультета социальных исследований Масарикова университета в Брно.



Что волнует поколение Z?



Семь главных источников счастья

Отношения с партнером

Ощущение, что жизнь имеет смысл

Психическое здоровье

Найти человека, с которым можно быть вместе

Физическое здоровье

Хобби и интересы

Друзья



Семь самых больших источников беспокойства

Инфляция

Военные конфликты между странами

Бедность и социальное неравенство

Изменение климата

Экологические угрозы

Преступность и насилие

Безработица



Их взгляд на мир основывается в первую очередь на том, что они пережили в так называемые годы становления. Мы говорим о времени, когда мы «набираемся разума». «В возрасте от пяти до пятнадцати лет мы получаем все важные знания от наших родителей и окружающей среды», — добавляет Вейсова.



Подростковый возраст, полный кризисов

Именно пристальный взгляд на события, которые привели каждое поколение к подростковому возрасту, может стать ключом к пониманию их ценностей и восприятия мира. Если для предыдущих поколений эти факторы были более позитивными, то «зет» родились в период конфликтов и кризисов.



Критики могут возразить, что каждое поколение переживает тот или иной кризис и справляется со своими проблемами. «Это, конечно, правда. Но разница в том, что сегодня мировые проблемы видны в гораздо большей степени. Сегодня о любом международном кризисе, войне или насилии можно узнать за считанные минуты», — отвечает Поспех.



Кроме того, по его словам, сегодняшние времена гораздо менее предсказуемы. «Сегодня молодые люди часто не знают, найдет ли выбранная ими сфера деятельности применение в будущем или ее заменит искусственный интеллект», — приводит он пример. «Это поколение живет во времена большой неопределенности, когда будущее воспринимается как потенциально худшее, чем настоящее, чего никогда не было раньше. Это порождает определенную неуверенность, нестабильность, скептицизм и индивидуализм».



Менее экологично, чем может показаться

Поколение Z также называют наиболее заботящимся об окружающей среде. Интервью с представителями этого поколения подтверждают это.



«Иногда мне становится не по себе, когда я потребляю много пластика за неделю», — говорит, например, Тереза. Старшее поколение, по ее словам, часто не понимает ее беспокойства.



Исследования подтверждают, что поколение Z воспринимает климатический кризис наиболее остро. Это также единственное поколение, которое предпочитает экологичность экономике. В то же время разрыв увеличивается: сравнивая 2020 и 2022 годы, мы видим, что больше бэби-бумеров (людей, родившихся примерно между 1946 и 1964 годами) отдают предпочтение экономике, а больше «зетов» — устойчивому развитию.



Но если говорить о цифрах, то слова остаются без дела. «Молодые люди немного непоследовательны в своих заявлениях и поведении. Они стараются выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Например, даже когда они говорят, что они очень „зеленые“, они совершают перелеты два-три раза в год», — указывает Вейсова на один из парадоксов. Или покупают на Aliexpress и Temu.



Одинокое поколение

Можно ли как-то подытожить, что из себя представляет молодежь? Исследования показывают одну интересную вещь: чем моложе поколение, тем выше ощущаемое чувство счастья. Оно также коррелирует с ощущением здоровья.



Но существует также большая группа социально уязвимых людей с низким уровнем доходов. «Мы немного забываем о них, потому что нам навязывают мир социальных сетей, который выглядит красиво, но в то же время есть группа социально уязвимых людей, которые чувствуют себя более одинокими, чем пожилые люди», — предупреждает Вейсова.



«Стремление к исключительности»

Распространенным стереотипом является то, что молодые люди индивидуалистичны и эгоистичны, нередко их называют «снежинками».



«Мы постоянно слышим, что они всегда влюблены в себя. Но на самом деле это поколение, которое постоянно подталкивают к тому, чтобы быть особенным. Каждая компания, продающая кроссовки, говорит им, что нужно быть собой, быть независимыми, идти против течения. Давление быть уникальным и индивидуальным очень велико», — говорит Поспех.



Индивидуальный медиаконтент также играет свою роль. Если раньше поколения следовали одним и тем же каналам информации, то сегодня молодое поколение может выбирать. «Человек может жить в мире, который он сам выбирает», — от субкультур до мира дезинформации. Происходит разрушение солидарности. Когда каждый потребляет информацию определенным образом, общие черты исчезают», — говорит социолог.



Женщины опережают мужчин

Но поколение Z, конечно, не является однородным. Если просто разделить его на мужчин и женщин, можно заметить серьезный раскол во мнениях.



«О том, что мужчина, который сидит дома и присматривает за детьми, недостаточно мужественен, думает значительно больше мужчин, чем женщин. Только 20% мужчин и 48% женщин согласны с тем, что женщины в Чехии сталкиваются с неравным обращением. Разница огромна», — говорит Вейсова.



Кроме того, по ее словам, молодые женщины стали более активными. Например, процент женщин-предпринимателей среди них выше, чем среди молодых мужчин. «Мужчины теряют позиции, а женщины продвигаются вперед», — отмечает Вейсова.



Но мужчины в обществе также учатся быть более чувствительными и открытыми в вопросах психического здоровья. «Их поощряют говорить о своих эмоциях, делиться ими и называть их. Существует огромный интерес к таким темам, как травмы, прошлое и проблемы из прошлого. Это определенное развитие, которого не было у их отцов, особенно у мужчин», — говорит Поспех.



С другой стороны, по его словам, общество предъявляет к женщинам гораздо более высокие требования. Как правило, они касаются внешности, но также и ролей, которые они должны играть. «Роль заботы остается, но добавляется роль карьеры, что создает дополнительное давление».