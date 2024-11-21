Электричеством в Чехии обмениваются уже более 10 000 участников
23 ноября 2024
15:00
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Более 10 000 потребителей участвуют в обмене электроэнергией в Чешской Республике, а зарегистрировано почти 12 000. С начала сентября они уже обменялись между собой более чем 320 мегаватт-часами (МВт-ч), что эквивалентно месячному потреблению около 1 000 семей. Наибольший интерес к совместному использованию электроэнергии проявляют потребители, имеющие в собственности одну или несколько квартир, сообщили в Центре данных по электроэнергии (EDC).
Те, кто заинтересован в совместном использовании, могли зарегистрироваться в центре с августа — система заработала с сентября.
Совместное использование электроэнергии в Чешской Республике было введено прошлогодней поправкой к Закону об энергетике. Делиться можно, например, в рамках сообществ или владея произведенной электроэнергией в другом пункте передачи, например, из дачи в квартиру.
На данный момент зарегистрировано более 5 120 генерирующих площадок и 5 508 пунктов приема электроэнергии.
«За первые три месяца мы уже зарегистрировали почти 12 000 заявок на портале EDC. В общей сложности 10 044 участника долевого участия прошли через весь процесс подписания договора. Они присоединились к более чем 4 300 группам совместного использования, включая так называемых активных потребителей, многоквартирные дома и энергетические сообщества», — сказал Петр Кусы, председатель правления EDC. Он отметил, что в связи с постепенным снижением интенсивности солнечного света в ближайшие месяцы ожидается уменьшение объемов совместного использования электроэнергии, а весной — более значительный рост.
Среди групп совместного использования электроэнергии преобладает так называемый режим активного потребителя, который EDC регистрирует для почти 4 200 человек. Наибольший интерес вызывает совместное использование электроэнергии в пределах одного или нескольких объектов недвижимости, находящихся в собственности. На это приходится почти каждый второй новый договор.
«В октябре мы также зарегистрировали первое энергетическое сообщество. Такие сообщества обычно позволяют делить электроэнергию между большим числом членов, но процесс их регистрации более сложен и требует обращения к Энергетическому регулятору. Поэтому мы ожидаем более значительного увеличения числа энергетических сообществ примерно в середине следующего года», — добавил Кусы.
В настоящее время Центр данных по электроэнергии работает во временном режиме, что позволяет обмениваться электроэнергией в секторе коммунальной энергетики между активными потребителями, производителями электроэнергии и в энергетических сообществах. Полноценная эксплуатация, которая также будет включать в себя услуги по хранению или агрегации электроэнергии, ожидается в середине 2026 года.
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