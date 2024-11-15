Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Запах газа по всей Чехии: началась проверка трубопроводов

Новости и статьи
18 ноября 2024
16:30
415
На этой неделе газовые компании проверят трубопроводы, и газ будет пахнуть сильнее. Что делать, если обнаружили утечку?
Цель проверок — выявить возможные утечки и протечки на трубопроводах или из приборов, но это не приведет к ограничению подачи. Проверка проводится ежегодно перед зимой одновременно всеми тремя компаниями — GasNet, EG.D и Pražská plynárenská Distribuce. Так называемая профилактическая одоризация продлится с сегодняшнего дня до пятницы, 22 ноября. 

Дистрибьюторы предупреждают, что если в эти дни будет ощущаться запах серы одорированного природного газа, необходимо позвонить на круглосуточную аварийную линию по номеру 1239. Это касается всей страны, независимо от того, какая компания обслуживает регион. 

В некоторых домах, расположенных дальше от одоризационных станций, запах газа может усилиться к концу недели — когда он дойдет до этих участков. 

При обнаружении утечки нужно немедленно проветрить помещение, избегать использования открытого огня и электроприборов, не включать свет и дождаться прибытия аварийных служб. 

Компания GasNet, управляющая 65 000 км газопроводов по всей Чехии, кроме Праги и Южной Чехии, снабжает природным газом более 2,3 млн потребителей. В Южночешском крае газ поставляет компания EG.D, а в столице — Pražská plynárenská Distribuce.
утечка газа газ коммунальные услуги
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
18 НОЯБРЯ 2024
648
ПОЛИТИКА
ГРАЖДАНСТВО ЧЕХИИ СТАНОВИТСЯ НЕДОСТИЖИМЫМ ДЛЯ РОССИЯН: ПОПРАВКА К LEX UKRAJINA 7 ПРОШЛА 3-Е ЧТЕНИЕ
15:45
18 НОЯБРЯ 2024
639
ПОЛИТИКА
ФОТООТЧЕТ: ДРУГАЯ СТОРОНА ПРАЗДНОВАНИЯ 17 НОЯБРЯ — ПРОТЕСТЫ И ПЛАКАТЫ ПРОТИВ ВЛАСТИ
15:00
18 НОЯБРЯ 2024
408
ОБЩЕСТВО
РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАВКАМИ ЧНБ И ИПОТЕК ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
12:00
18 НОЯБРЯ 2024
321
ЭКОНОМИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ РЕШИТ, ПОДПИСЫВАТЬ ЛИ БЮДЖЕТ НА 2025 ГОД
09:30
18 НОЯБРЯ 2024
474
ПОЛИТИКА
СОВЕРШЕННО НЕРЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ. ЭКСПЕРТЫ НЕ ВЕРЯТ ОБЕЩАНИЮ ФИАЛЫ ДОГНАТЬ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ В ГЕРМАНИИ
08:00
18 НОЯБРЯ 2024
445
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ: «МОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ В ИСТОРИИ»
20:30
17 НОЯБРЯ 2024
1001
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ: «ДАЙТЕ МНЕ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА, И У ВАС БУДУТ ЗАРПЛАТЫ, КАК В ГЕРМАНИИ»
17:00
17 НОЯБРЯ 2024
1454
ОБЩЕСТВО
КРИКАМИ ДЕЛО НЕ РЕШИТЬ, ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ОППОНЕНТАМ НА НАРОДНОМ ПРОСПЕКТЕ В ПРАГЕ
15:00
17 НОЯБРЯ 2024
1073
ЭКОНОМИКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЦЕНТРОБАНКА ЧЕХИИ: СЛАБАЯ КРОНА ЗАТРУДНИТ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
13:00
17 НОЯБРЯ 2024
624
ЭКОНОМИКА
ФРАНЦУЗЫ НЕ СДАЮТСЯ В БОРЬБЕ ЗА ЧЕШСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ТЕНДЕР
11:00
17 НОЯБРЯ 2024
1120
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПА ПРОСЫПАЕТСЯ: КАК УГРОЗА СО СТОРОНЫ РОССИИ МЕНЯЕТ АРМИЮ И БЮДЖЕТ
15:00
16 НОЯБРЯ 2024
582
ЭКОНОМИКА
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД В 10 ПРОЦЕНТОВ? СОМНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИХОДЯТ ДАЖЕ В SMS
11:00
16 НОЯБРЯ 2024
505
ЭКОНОМИКА
АНАЛИЗ: ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ С 1989 ГОДА
09:00
16 НОЯБРЯ 2024
938
ОБЩЕСТВО
ЛИПАВСКОМУ ПРИШЛОСЬ УЙТИ ЧЕРЕЗ ЗАПАСНОЙ ВЫХОД. ЕГО ЛЕКЦИЯ В ЛОНДОНЕ БЫЛА ПРЕРВАНА ПРОПАЛЕСТИНСКИМИ РАДИКАЛАМИ
19:30
15 НОЯБРЯ 2024
746
ОБЩЕСТВО
СЕМЕНА СВОБОДЫ: ЧЕХИЯ ВЫСАЖИВАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В ПАМЯТЬ О РЕВОЛЮЦИИ