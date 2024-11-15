Запах газа по всей Чехии: началась проверка трубопроводов

Цель проверок — выявить возможные утечки и протечки на трубопроводах или из приборов, но это не приведет к ограничению подачи. Проверка проводится ежегодно перед зимой одновременно всеми тремя компаниями — GasNet, EG.D и Pražská plynárenská Distribuce. Так называемая профилактическая одоризация продлится с сегодняшнего дня до пятницы, 22 ноября.





Дистрибьюторы предупреждают, что если в эти дни будет ощущаться запах серы одорированного природного газа, необходимо позвонить на круглосуточную аварийную линию по номеру 1239. Это касается всей страны, независимо от того, какая компания обслуживает регион.





В некоторых домах, расположенных дальше от одоризационных станций, запах газа может усилиться к концу недели — когда он дойдет до этих участков.





При обнаружении утечки нужно немедленно проветрить помещение, избегать использования открытого огня и электроприборов, не включать свет и дождаться прибытия аварийных служб.





Компания GasNet, управляющая 65 000 км газопроводов по всей Чехии, кроме Праги и Южной Чехии, снабжает природным газом более 2,3 млн потребителей. В Южночешском крае газ поставляет компания EG.D, а в столице — Pražská plynárenská Distribuce.