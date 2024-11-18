У кибермошенников начался сезон охоты. Каждый чех теряет в среднем 13 000 крон

«В преддверии Рождества мы наблюдаем рост случаев мошенничества с доставкой посылок, когда люди получают фишинговое SMS-сообщение или электронное письмо с просьбой проверить посылку и фальшивую ссылку на предполагаемую службу доставки», — предупреждает Якуб Вавра, эксперт по безопасности компании Gen (ранее Avast). «Цель этих сообщений — выманить у жертвы после нажатия либо деньги (например, как фиктивную плату за доставку), либо личные данные, которыми злоумышленник может воспользоваться в дальнейшем».





По данным опроса, проведенного по заказу компании Gen, каждый пятый чех перед Рождеством столкнулся с этим видом мошенничества, а более половины из них стали жертвами атаки. Чаще всего онлайн-мошенники имитируют Почту Чехии, затем PPL.





«Можно предположить, что эти сообщения более успешны перед Рождеством, когда люди действительно ожидают доставки посылки», — добавляет Вавра. Перед Рождеством значительно увеличивается и количество других киберугроз, таких как вредоносная реклама (использование рекламы для распространения вредоносного ПО) или рекламное ПО (которое агрессивно отображает нежелательную рекламу). В ноябре и декабре прошлого года количество атак с использованием вредоносной рекламы во всем мире выросло на 53%. Рекламное ПО даже выросло на 227% за тот же период.





Рождественские покупки не всегда окупаются. По данным исследования Gen, почти треть чехов хотят подготовить большую часть своих рождественских подарков в рамках скидочных мероприятий «черной пятницы», но это кажется самым рискованным с точки зрения онлайн-покупок. 45% чехов, ставших жертвами интернет-мошенничества во время праздников, столкнулись с ним в «черную пятницу».





Мошенничество может стоить жертве очень дорого. Женщины, как правило, являются главными жертвами киберпреступников. Если среднестатистическое мошенничество обходится мужчинам более чем в 5 000 крон, то для женщин эта сумма превышает 19 000. Средний показатель всех респондентов составляет 13 000 крон.





Более половины (54%) респондентов заявили, что предоставили свою личную информацию, чтобы получить скидку. Еще 10% не уверены, делали ли они это в прошлом. «Практически любая информация, которую мы публикуем, может быть использована каким-либо образом не по назначению, — предупреждает Вавра. — В первую очередь это различные персональные данные, такие как адрес электронной почты или номер телефона, которые сами по себе могут стать для киберпреступника трамплином для успешного совершения мошенничества».





Эксперт предостерегает от подобного поведения. «Люди часто даже не считают эти данные конфиденциальными, но злоумышленники могут использовать их для дальнейшего мошенничества, рассылки вредоносного ПО или атаки на подключенные учетные записи, — объясняет он опасность. — В некоторых случаях злоумышленники могут использовать эту информацию для нападения на отдельных жертв и попытаться вымогать у них деньги, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию. Даже этого небольшого количества информации может быть достаточно, чтобы злоумышленник смог нанести реальный ущерб».





Например, если вы заполните фальшивый опрос под предлогом получения скидки на покупку, вы можете непреднамеренно предоставить мошенникам ценную информацию о том, что вас интересует и с чем им следует обратиться к вам, чтобы вы отреагировали. В целом, людям следует быть осторожными с тем, что они публикуют о себе в интернете и какую информацию они предоставляют розничным продавцам, у которых делают покупки, не только перед Рождеством.





Вернуться в магазины





Весь этот опыт приводит к тому, что чехи считают предрождественский период самым рискованным за весь год. Более половины опасаются стать жертвами киберпреступности. Второй показатель на 10% выше прошлогоднего.





В какой-то степени это хорошо: люди, которые боятся мошенничества, могут быть более осторожными, больше проверять и в целом быть менее опрометчивыми, комментирует Вавра статистику. В то же время он добавляет, что анкетирование привело к большому спросу на советы о том, как защитить себя или как вести себя, если вы стали жертвой. «Таким образом, чехи осознают риск онлайн-мошенничества, но им не хватает необходимых знаний, чтобы оставаться в безопасности. Также необходимо учитывать, что киберпреступники постоянно придумывают новые методы и мошенничества, обнаружить которые становится все сложнее. Даже знающему человеку может быть сложно избежать мошенничества».





Таким образом, клиенты могут вернуться в офлайн-среду согласно Более половины респондентов планируют совершать покупки в обычном магазине. Если в прошлом году этот вариант выбрали 49% респондентов, то в этом году – 53%.