В выходные снова будет закрыт участок пражского метро на линии C
21 ноября 2024
20:15
162
В эти выходные движение метро по линии C между станциями «Главни надражи» и «Влтавская» снова будет приостановлено. Причина — продолжающаяся реконструкция потолочного перекрытия на станции Florenc.
Транспортная компания запланировала в общей сложности 26 случаев закрытия движения по выходным, во время которых альтернативный транспорт будут обеспечивать автобусы.
Трамвай XC будет следовать от станции «Главни надражи» с Оплеталовой улицы через остановки Масариково надражи — Била лабуть — Тешнов — Штванице — Влтавска, оттуда до Строссмайерово намести и через Летенске намести до остановки Шпейхар.
Маршрут 36 также будет курсировать от Звонаржки через И. П. Павлова, Карлово и Вацлавские намести, мимо Масарикова вокзала до Флоренца и через Пальмовку до Кобылис.
Информацию о прекращении движения пассажиры узнают из объявлений в общественном транспорте и при необходимости получат указания от сотрудников транспортной компании.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
21 НОЯБРЯ 2024
486
15:00
21 НОЯБРЯ 2024
1075
13:00
21 НОЯБРЯ 2024
375
11:30
21 НОЯБРЯ 2024
730
09:00
21 НОЯБРЯ 2024
678
08:00
21 НОЯБРЯ 2024
352
22:00
20 НОЯБРЯ 2024
3556
21:00
20 НОЯБРЯ 2024
706
19:30
20 НОЯБРЯ 2024
723
18:00
20 НОЯБРЯ 2024
876
16:30
20 НОЯБРЯ 2024
1035
15:00
20 НОЯБРЯ 2024
856
13:00
20 НОЯБРЯ 2024
963
11:30
20 НОЯБРЯ 2024
1459