В выходные снова будет закрыт участок пражского метро на линии C

Трамвай XC будет следовать от станции «Главни надражи» с Оплеталовой улицы через остановки Масариково надражи — Била лабуть — Тешнов — Штванице — Влтавска, оттуда до Строссмайерово намести и через Летенске намести до остановки Шпейхар.Маршрут 36 также будет курсировать от Звонаржки через И. П. Павлова, Карлово и Вацлавские намести, мимо Масарикова вокзала до Флоренца и через Пальмовку до Кобылис.