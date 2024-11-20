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В выходные снова будет закрыт участок пражского метро на линии C

Новости и статьи
21 ноября 2024
20:15
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В эти выходные движение метро по линии C между станциями «Главни надражи» и «Влтавская» снова будет приостановлено. Причина — продолжающаяся реконструкция потолочного перекрытия на станции Florenc.
Транспортная компания запланировала в общей сложности 26 случаев закрытия движения по выходным, во время которых альтернативный транспорт будут обеспечивать автобусы.

Трамвай XC будет следовать от станции «Главни надражи» с Оплеталовой улицы через остановки Масариково надражи — Била лабуть — Тешнов — Штванице — Влтавска, оттуда до Строссмайерово намести и через Летенске намести до остановки Шпейхар.

Маршрут 36 также будет курсировать от Звонаржки через И. П. Павлова, Карлово и Вацлавские намести, мимо Масарикова вокзала до Флоренца и через Пальмовку до Кобылис.

Информацию о прекращении движения пассажиры узнают из объявлений в общественном транспорте и при необходимости получат указания от сотрудников транспортной компании.
транспорт Транспортное предприятие Праги
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