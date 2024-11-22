Премьер Чехии не оставил без внимания личную атаку и поставил Бабишу забавный мат в сетях







«Андрей Бабиш яростно нападает на меня и усиливает свои личные оскорбления. Почему? Потому что мысль о том, что ему когда-нибудь придется платить своим работникам немецкую или австрийскую зарплату, сводит его с ума», - заявил премьер-министр Фиала в сети X.

В пятницу экс-премьер и председатель ANO Бабиш вызвал бурную реакцию в нижней палате парламента, когда предложил обсудить психическое здоровье премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Бабиш заявил, что премьер-министр несет «чушь и должен отдохнуть». «Каждый раз, когда премьер-министр выступает, нам звонят встревоженные граждане, обеспокоенные тем, что происходит с премьер-министром, и беспокоящиеся о его психическом здоровье. Поэтому я считаю, что у нас должен быть один пункт - психическое здоровье премьер-министра Фиалы, чтобы он не пугал наших граждан», - сказал Бабиш.





Критические замечания Бабиша заставили Палату депутатов сделать паузу примерно на 20 минут. Министры покинули палату в знак протеста, в то время как по правилам процедуры заседания могут проводиться только в том случае, если в палате присутствует хотя бы один член кабинета министров.





В своей речи Бабиш упомянул недавние высказывания премьер-министра Петра Фиалы (ODS) о том, что если он получит от избирателей мандат на управление страной в течение следующих четырех лет, то у нас будут зарплаты, как в соседней Германии. Фиала неоднократно подвергался критике за то, что говорил, что такое повышение нереально.



Бабиш отреагировал на сообщение Фиалы, сказав: «Я действительно беспокоюсь за вас, это выглядит не очень хорошо». В последние недели глава ANO неоднократно говорил о том, что считает Фиалу сумасшедшим, и неоднократно называл его лжецом.