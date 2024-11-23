В следующем году в Чехии начнется строительство двух участков трассы D6

Действительно ли уже зимой начнется строительство первой упомянутой секции с остальными, решит продолжающийся процесс отбора поставщика. Если все пройдет гладко и никто не обратится, например, в антимонопольное ведомство, срок будет действовать.





«Мы получили четыре предложения», — сказал Лукаш Гниздил, директор Карловарского филиала Дирекции дорог и шоссейных дорог (ŘSD).





По проекту работа должна была стоить около четырех миллиардов крон, но на тендере можно было выиграть цену примерно на тридцать процентов ниже, то есть за 2,83 миллиарда крон. Остальная территория, которая должна расположиться в районе сегодняшней заправочной станции Медос, обойдется примерно в 20 миллионов крон. Помимо прочего, здесь будет сто парковочных мест для грузовых автомобилей, девяноста легковых автомобилей и восьми автобусов.





Ориентировочная стоимость строительства участка Жалманово — Книнице превышает 3,6 миллиарда крон.





«Мы подготовили концепцию закупочной документации и готовим окончательный проект», — сообщил директор дорожных работ. «На рубеже ноября и декабря мы хотели бы начать тендерный процесс по подбору строительных подрядчиков», — добавил он.





По плану продолжаются работы на развязке Горжедел и объездной дороге Горжовичек в Среднечешском крае. «На обоих сооружениях обратная засыпка и выемки в основном закончены, на части этих трасс уложен гравий, а на других уже уложен асфальт», — сказал Гниздил, по словам которого работы должны завершиться в сентябре следующего года.





«Оба участка должны быть введены в эксплуатацию одновременно», — добавил директор. Переправа Хоржеседель имеет длину 9,2 км и, как ожидается, будет стоить около 1,57 миллиарда крон.





Строительство объездной дороги Горжовицека длиной около 5,2 км обойдется в 1,82 миллиарда крон. В эту часть входит также строительство зоны отдыха возле Колешова. Там начали работу прошлой весной.





«Подрядчик уже завершил прокладку сети и хочет закончить работы к концу зимы», — описал нынешнюю ситуацию Гниздил, добавив, что существующая АЗС демонтирована и на ее месте будет построена новая АЗС.





Работы на участке длиной более двенадцати километров между Санкт-Петербургом и Любенцем начались в июле этого года и обошлись примерно в 4,2 миллиарда крон.





«Здесь идут земляные работы и первые строительные работы», — прокомментировал директор дорожных работ. «Кроме того, на маршруте проводятся спасательные археологические изыскания», — отметил он.





Первые два километра возле Любнца должны быть проложены в следующем году. «Остальное до конца 2027 года», — уточнил Гниздил.





Осталось достроить последние 63 километра примерно 130-километрового шоссе между Карловыми Варами и Прагой.