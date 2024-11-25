Чехи поставили Украине когенерационное оборудование на сумму более миллиарда крон

Украине предстоит самая суровая зима с начала войны. До сих пор каждая зима, которую стране приходилось переживать во время российского вторжения, была тяжелой, но предстоящий сезон будет еще более сложным после многочисленных российских авиаударов по энергетической инфраструктуре.





Крупные электростанции часто становятся объектом российской агрессии. Цель атак — отключить как можно больше источников тепла и электричества и истощить экономику и общество оккупированной страны.





Поэтому Украина пытается срочно восстановить свою энергосистему за счет более мелких децентрализованных источников. Отдельные регионы Украины и местные организации постоянно объявляют тендеры на поставку когенерационных установок, использующих газ для производства электроэнергии и тепла.





Чешские компании также успешно участвуют в тендерах. За последний год они поставили в Украину десятки единиц. Например, компания GenTec из Брно с октября 2023 года по июль 2024 года изготовила и поставила когенерационные установки на сумму почти один миллиард чешских крон.





«Наша компания неоднократно побеждала в международных тендерах и благодаря этому увеличила количество поставок чешских когенерационных установок в Украину. С октября 2023 года по июль 2024 года мы произвели и поставили в общей сложности 30 установок общей мощностью 30 МВт», — говорит генеральный директор GenTec Вацлав Кляйн.





Еще одна чешская компания Tedom до конца года поставит в Украину 60 единиц, еще 30 ведутся переговоры на следующий год. В основном это агрегаты меньшей мощности от 80 кВт до 16 МВт, подходящие для эксплуатации в муниципалитетах и ​​городах.





«Их общая стоимость составит около трех четвертей миллиарда крон. Весной мы поставили агрегаты на четверть миллиарда крон, теперь поставляем оборудование с большей производительностью», — поясняет заместитель директора по продажам Tedom Иржи Янша.





Отдельные регионы Украины и местные организации проводят тендеры на постоянной основе. «Это бесконечный процесс. На прошлой неделе мы подали один тендер на 40 МВт», — рассказывает Янша.





«На данный момент мы работаем над поставкой еще десятков единиц, которые по контракту производятся, и уже непрерывно поставляем некоторые в Украину», — говорит Кляйн.





Спрос на когенерационные установки высок, и у некоторых субподрядчиков сейчас заканчивается производство. Проблема в основном у производителей больших двигателей мощностью один-два МВт.





В первую очередь компания поставляет агрегаты в Харьковскую область и другие наиболее пострадавшие регионы, где когенерация пользуется большим спросом. «Ситуация на теплоэлектростанциях хуже, чем в прошлом году, и они очень повреждены», — говорит Янша.





Большинство атак на инфраструктуру теплоснабжения произошли летом в регионах, близких к линии фронта. Харьковская область в настоящее время лишена значительных мощностей по производству тепла, а другие регионы — особенно Черниговская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская — понесли значительный ущерб своим источникам тепла. Под угрозой находится и теплоснабжение Киева. Поэтому Украина должна обеспечить электроэнергией муниципальные котельные, домохозяйства, больницы и другие учреждения.





«Когенерационные установки — одна из ключевых энергетических технологий для Украины, которая помогает опустошенной войной стране восстановить энергосистему и поставлять тепло и электроэнергию», — описывает Кляйн.





Атаки также привели к отключениям электроэнергии и незапланированным перебоям в подаче электроэнергии. В случае отключения электроэнергии когенерационные установки также могут работать в островном режиме и обеспечивать энергоснабжение и работу критически важной инфраструктуры.





Использование когенерации в регионе выгодно также благодаря источникам газа, поскольку Украина получает половину природного газа за счет собственной добычи. Установки также могут быть установлены относительно быстро, а их работой можно управлять удаленно.





С начала войны до лета 2024 года Украина потеряла более 60% своих производственных мощностей. Согласно отчету ООН, в стране было 37,6 ГВт установленной мощности электростанций, на конец апреля 2023 года Украина должна была работать менее чем на половине своей первоначальной мощности, то есть 18,3 ГВт.





Однако в этом году российские атаки на украинский энергетический сектор были более интенсивными, что, по мнению Международного энергетического агентства, создает риски, особенно в зимний сезон.