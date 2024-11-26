Демографическая беда в Чехии. В пенсиях будет дыра на десятилетия, даже если дети будут рождаться, как при Гусаке

Это следует из доклада Национального бюджетного совета о долгосрочной устойчивости государственных финансов, в котором рассчитаны различные сценарии демографического развития и его влияние на государственные финансы.





В одном из них эксперты обрисовали ситуацию, при которой в ближайшие десять лет уровень рождаемости увеличится с нынешних 1,45 до 2,46 детей на женщину репродуктивного возраста. «Это соответствует 70-м годам, когда рождаемость была самой высокой с 50-х годов», — говорится в докладе.





Однако, по мнению совета, даже такое крайне благоприятное сочетание параметров не приведет к обеспечению стабильности пенсионной системы на длительное время.





Дефицит уменьшится только после 2050 года, когда дети станут взрослыми и начнут выходить на рынок труда. К тому времени дефицит не только будет немного хуже, но даже приведет к расходам в других областях — таких как образование и здравоохранение — и увеличит государственный долг.





«Это понятно. Это будет означать первоначальные затраты, например, на детские сады или социальные пособия, а эффект будет ощущаться только через 25 лет, когда эти люди войдут в трудоспособный возраст», — прокомментировал Томаш Фиала, демограф из Экономического университета в Праге.





Даже в пенсионной сфере это парадоксальным образом привело бы к небольшому увеличению расходов примерно на 0,1 процента в год до конца 1950-х годов. И это из-за более высоких расходов на пенсии по инвалидности или даже сиротам.





Однако даже Фиала не ожидает, что рождаемость в ближайшие годы поднимется до уровня «при Гусаке».





«Такой рождаемости нет нигде в Европе, и я не могу представить, чтобы ее можно было достичь. 70-е годы были совсем другими, у людей не было возможности учиться, путешествовать, заниматься бизнесом, поэтому они были более готовы заводить детей», — вспоминал он.





Пенсионные расходы вырастут





Согласно исследованию, расходы на пенсии по старости в настоящее время составляют 7,71 процента валового внутреннего продукта. При сохранении статус-кво они окажутся на уровне 10,12 процента в 2050 году и достигнут своего максимума в 11,05 процента ВВП в 2060 году. Потом они уменьшатся, но незначительно.





По словам члена совета Петра Мусила, на прогнозируемое развитие влияет старение населения, в результате чего после 2030 года на пенсионную систему ляжет значительная нагрузка.





«Однако сильные поколения, родившиеся в 70-е годы, начнут уходить на пенсию, а численно слабые поколения, родившиеся в 90-е годы и в начале этого тысячелетия, не смогут их адекватно заменить», — отметил Мусил.





В базовом сценарии, по мнению совета, долг госсектора из-за старения населения превысит 200 процентов ВВП, начиная с 2070 года. их жизни на пенсии, она была бы на четверть меньше.





Но базовый сценарий не предполагает дальнейшего повышения пенсионного возраста, которое предусмотрено правительственной реформой. Хотя совет также просчитал возможные сценарии развития в случае его одобрения, в этот расчет не включены изменения, произошедшие в Палате депутатов.





Реформа была одобрена депутатами в ноябре и теперь будет обсуждаться в Сенате. Помимо прочего, ожидается постепенное повышение пенсионного возраста до 67 лет и снижение расчета новых пенсий. Еще раньше законодатели одобрили снижение регулярной валоризации и ужесточение условий досрочного выхода на пенсию.





«Без пенсионной реформы существует риск того, что нынешняя непрерывная система столкнется с нехваткой ресурсов», — заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, поправки позволят сократить дефицит пенсионной системы.