Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Бесплатный европейский номер для жертв домашнего насилия. Отвечают круглосуточно

Новости и статьи
28 ноября 2024
18:00
167
На европейский номер для женщин, пострадавших от насилия, теперь можно позвонить и из Чехии. Обученные сотрудники будут дежурить 24 часа в сутки, чтобы помочь жертвам справиться с кризисными ситуациями и даже предоставить им срочное жилье. Центр Rosa открыл горячую линию в понедельник в рамках Международного дня борьбы за искоренение насилия в отношении женщин.
«Линия 116 016 бесплатна и доступна 24 часа в сутки, звонить можно анонимно. Операторы — только женщины, прошедшие специальную подготовку», — говорит Бранислава Марванова Варгова, руководитель службы кризисной помощи.

Говорить можно не только на чешском, но и на английском, а также, возможно, и на украинском языке.

Центр Rosa взял на себя задачу создания телефона доверия, который был выделен Европейской комиссией для жертв домашнего насилия, два года назад. «Мы очень рады помочь в борьбе с насилием в соответствии с европейской стратегией и планом действий правительства», — говорит Марванова Варгова.

За последние два с половиной года кризисный центр Rosa ответил почти на 9 000 вопросов о домашнем насилии и помог сотням девушек, нуждающихся в убежище. Однако, по мнению организации, доступность услуг по борьбе с насилием в отношении женщин все еще недостаточна.

«К нам обращаются те, которым угрожает серьезная опасность, но ближайший центр находится очень далеко. У нас должно быть до тысячи безопасных мест для жертв домашнего насилия, а у нас их девяносто», — говорит Марванова Варгова.

Стамбульская конвенция должна быть ратифицирована
В связи с этим вопросом вице-президент ассоциации Rosa Здена Прокопова отметила, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) предусматривает, в частности, создание безопасных мест.

Уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова в настоящее время пытается возобновить процесс ратификации. Она считает, что правительство и Сенат смогут обсудить и поддержать документ в первой половине следующего года.
насилие Еврозона
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 НОЯБРЯ 2024
168
ПОЛИТИКА
НИ ОДИН ИЗ ЕВРОДЕПУТАТОВ ОТ ANO НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
19:00
28 НОЯБРЯ 2024
182
ОБЩЕСТВО
БАКСА ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮТУБЕРОВ
16:30
28 НОЯБРЯ 2024
231
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ И ИТАЛИЯ ПРИЗЫВАЮТ ЕС СМЯГЧИТЬ ШТРАФЫ ДЛЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОДАЮЩИХ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
15:00
28 НОЯБРЯ 2024
708
ПОЛИТИКА
МОСКВА ОТВАЖИТСЯ БРОСИТЬ ВЫЗОВ НАТО? ОНА ПРОВЕРИТ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 5, СЧИТАЕТ ГЛАВА НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ
13:00
28 НОЯБРЯ 2024
552
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ УПАЛ ДО САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ ПОЧТИ ЗА ТРИ ГОДА
10:30
28 НОЯБРЯ 2024
498
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
09:30
28 НОЯБРЯ 2024
1693
ОБЩЕСТВО
ВНЕЗАПНО РАСПЛАТИЛСЯ С ДОЛГАМИ. ЛЮДИ В ЧЕХИИ НАШЛИ СПОСОБ АННУЛИРОВАТЬ КРЕДИТЫ
08:00
28 НОЯБРЯ 2024
677
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ СЕНАТОР ХОЧЕТ ОТПРАВЛЯТЬ БЕЗДОМНЫХ В ТЮРЬМУ. «ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ», — ГОВОРИТ ОН
21:00
27 НОЯБРЯ 2024
593
ЭКОНОМИКА
НЕУЖЕЛИ ЭНТУЗИАЗМ ОСЛАБЕЛ? СТОИМОСТЬ БИТКОИНА УПАЛА ПОЧТИ НА 200 000 КРОН ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
18:45
27 НОЯБРЯ 2024
464
ОБЩЕСТВО
СЕТИ TESCO И BILLA НЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
15:00
27 НОЯБРЯ 2024
931
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПОХВАСТАЛСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ ОТ ПУТИНА, КОТОРОЕ С РАДОСТЬЮ ПРИНЯЛ
13:00
27 НОЯБРЯ 2024
707
ОБЩЕСТВО
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БЮРО ТРУДА ЗАКРОЕТ 50 ОТДЕЛЕНИЙ
11:30
27 НОЯБРЯ 2024
1029
ОБЩЕСТВО
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕДА В ЧЕХИИ. В ПЕНСИЯХ БУДЕТ ДЫРА НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕТИ БУДУТ РОЖДАТЬСЯ, КАК ПРИ ГУСАКЕ
10:00
27 НОЯБРЯ 2024
742
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПОСТАВИЛИ УКРАИНЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СУММУ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА КРОН
09:00
27 НОЯБРЯ 2024
771
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ НАНЕС УЩЕРБ НА МИЛЛИОНЫ КРОН