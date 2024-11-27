Бесплатный европейский номер для жертв домашнего насилия. Отвечают круглосуточно

«Линия 116 016 бесплатна и доступна 24 часа в сутки, звонить можно анонимно. Операторы — только женщины, прошедшие специальную подготовку», — говорит Бранислава Марванова Варгова, руководитель службы кризисной помощи.





Говорить можно не только на чешском, но и на английском, а также, возможно, и на украинском языке.



Центр Rosa взял на себя задачу создания телефона доверия, который был выделен Европейской комиссией для жертв домашнего насилия, два года назад. «Мы очень рады помочь в борьбе с насилием в соответствии с европейской стратегией и планом действий правительства», — говорит Марванова Варгова.



За последние два с половиной года кризисный центр Rosa ответил почти на 9 000 вопросов о домашнем насилии и помог сотням девушек, нуждающихся в убежище. Однако, по мнению организации, доступность услуг по борьбе с насилием в отношении женщин все еще недостаточна.



«К нам обращаются те, которым угрожает серьезная опасность, но ближайший центр находится очень далеко. У нас должно быть до тысячи безопасных мест для жертв домашнего насилия, а у нас их девяносто», — говорит Марванова Варгова.



Стамбульская конвенция должна быть ратифицирована

В связи с этим вопросом вице-президент ассоциации Rosa Здена Прокопова отметила, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) предусматривает, в частности, создание безопасных мест.



Уполномоченный правительства по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова в настоящее время пытается возобновить процесс ратификации. Она считает, что правительство и Сенат смогут обсудить и поддержать документ в первой половине следующего года.