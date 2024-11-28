Чешский эксперт рассказал, откуда берутся теории заговора

По словам Филипа, этот процесс часто приводит к поляризации общества. «Одна группа воспринимает меры против пандемии как вакцинационный тоталитаризм, а другая обвиняет противников вакцинации в безответственности», — сказал эксперт. Он добавил, что неспособность понять точку зрения оппонента приводит к дезадаптивной социальности. Последняя усиливает разделение на хороших и плохих, что может оказать разрушительное воздействие на общество, считает он.



Важным фактором является так называемая враждебность — механизм, при котором человек упорно отстаивает свои убеждения, даже если они оказываются неверными. Это явление проявилось, например, у тех, кто отказывался от противоэпидемических мер, пока их лично не коснулась трагедия, отметил он.



Социологи Паулина Табери и Матоуш Пильнячек из Центра изучения общественного мнения рассказали, что вера в теории заговора тесно связана с недоверием к властям и институтам. По их словам, это недоверие создает так называемый эпистемический вакуум — пустое пространство, которое заполняется дезинформацией и ошибочной информацией (это информация, которая является ложной, но не создается намеренно с целью причинения вреда или лжи, этим она и отличается от дезинформации).



«Информированность играет определенную роль, но главное — укреплять доверие в обществе», — подчеркнул Табери. По ее словам, люди с более низким уровнем доверия к институтам и более высоким уровнем социально-эпистемического недоверия с большей вероятностью примут альтернативные, часто вводящие в заблуждение нарративы.



В своем исследовании психологи Ева Дубовска и Владимир Хрз из Института психологии AV ČR проанализировали конспирологические нарративы, объясняющие события тайными заговорами сильных мира сего. Эти нарративы драматичны по своей природе и удовлетворяют различные человеческие потребности — от понимания мира до компенсации неопределенности и поиска принадлежности к группе.



«Человеческое познание, как антропологическая концепция, построено на том, что существенное скрыто», — описывает Хрз. Это формирует основу конспирологического мышления, которое и пандемия, и война в Украине значительно усилили, сказал он. Во время пандемии, например, появились теории о лабораторном происхождении ковида или заговорах фармацевтических компаний, сочетающие недоверие к институтам с желанием разобраться в сложных событиях.



Эксперты сходятся во мнении, что, помимо укрепления доверия к институтам, необходимо повышать информационную грамотность населения. Она должна быть направлена не только на распознавание дезинформации, но и на понимание различных точек зрения.