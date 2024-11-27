На севере Чехии в горах идет сильный снег
29 ноября 2024
12:15
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В Чехии в настоящее время идет снегопад в Крконоше, Йизерских горах, а также в районе Есеников и Бескидских гор.
Метеорологи предупредили о новом снежном покрове в горах Бескиды и продлили предупреждение для Есеников. На востоке Чехии снег будет идти до 03:00 субботы. В Крконошах и Йизерских горах снег начнет ослабевать уже этой ночью, сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) на своем сайте.
Предупреждения для Крконоше и Йизерских гор действуют с четверга, а для Есеников — с вечера того же дня. С сегодняшнего утра добавилось предупреждение и для Бескид.
По данным ČHMÚ, в Крконошах и Йизерских горах выпало от 10 до 35 сантиметров снега, и до конца дня ожидается еще 5–25 сантиметров.
«В Есениках и Бескидах также наблюдается интенсивный снегопад. На данный момент там выпало от 10 до 20 сантиметров, а к ночи субботы может выпасть еще столько же», — уточнили синоптики.
Метеорологи предупреждают об осложнениях на дорогах, возможных повреждениях деревьев и линий электропередач из-за мокрого снега. В горах рекомендуется строго соблюдать инструкции горных служб.
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