Пьяный чех устроил бардак в самолете и напал на врача. В Афинах самолету пришлось совершить вынужденную посадку

Пассажиры и экипаж ночного рейса QS 2524, направлявшегося из Праги в Хургаду (Египет), пережили неприятный опыт. По данным Aktu.cz, после того как пьяного чеха вырвало на двух пассажиров и он потерял сознание, ему оказал медицинскую помощь греческий врач, присутствовавший на борту самолета. Однако мужчина стал вести себя агрессивно после того, как очнулся, и напал на врача, поэтому самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Афинах, где мужчину задержали полицейские. По данным сайта Flightradar24, самолет вылетел из аэропорта Праги вскоре после полуночи и вместо пункта назначения в Египте приземлился в Афинах около 3 часов ночи по центральноевропейскому времени.



По информации Aktu.cz, пассажиром был чешский дайвер, который направлялся в Египет с группой дайверов на недельное пребывание.



«Самолет, следовавший из Праги в Хургаду, направился в Афины из-за серьезного недомогания пассажира, требующего медицинской помощи. Члены экипажа совместно с врачом, присутствовавшим на борту самолета, оказывали пассажиру медицинскую помощь до прибытия медицинской службы аэропорта в Афины. После высадки пассажира рейс продолжился до пункта назначения», — сообщила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.