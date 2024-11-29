Пьяный чех устроил бардак в самолете и напал на врача. В Афинах самолету пришлось совершить вынужденную посадку
2 декабря 2024
09:00
684
Самолет Smartwings, направлявшийся из Праги в Хургаду (Египет), был вынужден совершить вынужденную посадку рано утром в субботу из-за пьяного пассажира. Сначала его вырвало на двух пассажиров, а затем он потерял сознание. Кроме того, он напал на врача на борту.
Пассажиры и экипаж ночного рейса QS 2524, направлявшегося из Праги в Хургаду (Египет), пережили неприятный опыт. По данным Aktu.cz, после того как пьяного чеха вырвало на двух пассажиров и он потерял сознание, ему оказал медицинскую помощь греческий врач, присутствовавший на борту самолета. Однако мужчина стал вести себя агрессивно после того, как очнулся, и напал на врача, поэтому самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Афинах, где мужчину задержали полицейские. По данным сайта Flightradar24, самолет вылетел из аэропорта Праги вскоре после полуночи и вместо пункта назначения в Египте приземлился в Афинах около 3 часов ночи по центральноевропейскому времени.
По информации Aktu.cz, пассажиром был чешский дайвер, который направлялся в Египет с группой дайверов на недельное пребывание.
«Самолет, следовавший из Праги в Хургаду, направился в Афины из-за серьезного недомогания пассажира, требующего медицинской помощи. Члены экипажа совместно с врачом, присутствовавшим на борту самолета, оказывали пассажиру медицинскую помощь до прибытия медицинской службы аэропорта в Афины. После высадки пассажира рейс продолжился до пункта назначения», — сообщила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.
По информации Aktu.cz, пассажиром был чешский дайвер, который направлялся в Египет с группой дайверов на недельное пребывание.
«Самолет, следовавший из Праги в Хургаду, направился в Афины из-за серьезного недомогания пассажира, требующего медицинской помощи. Члены экипажа совместно с врачом, присутствовавшим на борту самолета, оказывали пассажиру медицинскую помощь до прибытия медицинской службы аэропорта в Афины. После высадки пассажира рейс продолжился до пункта назначения», — сообщила пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
80
11:30
2 ДЕКАБРЯ 2024
221
19:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
4273
09:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
1464
13:00
30 НОЯБРЯ 2024
681
09:00
30 НОЯБРЯ 2024
845
22:00
29 НОЯБРЯ 2024
739
18:40
29 НОЯБРЯ 2024
917
16:30
29 НОЯБРЯ 2024
753
15:00
29 НОЯБРЯ 2024
1855
13:00
29 НОЯБРЯ 2024
6773
12:15
29 НОЯБРЯ 2024
1693
09:00
29 НОЯБРЯ 2024
1135
08:00
29 НОЯБРЯ 2024
822