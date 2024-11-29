Чего не хватает Чехии для уровня счастья как в Финляндии?

Наряду с датчанами, исландцами и шведами, финны, как сообщается, по-прежнему остаются самыми счастливыми людьми в мире в 2024 году. Исследователи выяснили это из ответов на вопрос о том, насколько хорошей считают свою жизнь респонденты, а также из статистики по валовому внутреннему продукту на душу населения, продолжительности жизни в здравии или щедрости населения.



Однако, как отметили участники конференции журнала Forbes «Лучшая Чехия», мы тоже не так уж плохи — по крайней мере, по сравнению с остальным миром. Согласно рейтингу, Чехия занимает восемнадцатое место по уровню счастья среди 143 стран, участвовавших в опросе, и люди чувствуют себя здесь лучше, чем в Великобритании или США.



Тем не менее, у нас еще есть возможность продвинуться вверх по рейтингу — и мы даже можем осмелиться войти в первую десятку. Для того чтобы понять, как этого добиться, обратите внимание на Финляндию, которая уже седьмой год подряд завоевывает звание самой счастливой страны. Как и другие скандинавские страны, она добилась этого благодаря созданию «инфраструктуры счастья».



Речь идет прежде всего о защите каждого гражданина в кризисных ситуациях, последствия которых система смягчает. Проще говоря, гражданам не приходится так сильно переживать из-за плохих жизненных событий, потому что они знают, что государство позаботится о них до того, как они выйдут на прежний уровень.



«Люди в Финляндии могут совершать ошибки. Неудачные жизненные решения или невезение не обязательно означают сильное отставание, и люди могут свободно исследовать и находить свой собственный путь», — говорится на сайте Finland Toolbox в ответ на результаты исследования.



В Северной Европе также уделяется особое внимание балансу между работой и личной жизнью. Например, в Финляндии, Дании и Норвегии сотрудники в среднем работают менее 30 часов в неделю, в то время как в Чехии — 35 часов в неделю.



Эта свобода не сильно снижает их результаты — напротив, согласно последнему исследованию «Our World in Data», Норвегия, Дания и Швеция стали второй, пятой и одиннадцатой самыми продуктивными странами мира соответственно. Чехия заняла 28-е место, отстав от Финляндии на тринадцать позиций.



Жители скандинавских стран также считают, что доступ к качественной системе здравоохранения, финансируемой за счет налогов, имеет большое значение для их счастья. Они почти счастливы платить налоги — в ноябрьском исследовании 93% финнов заявили, что считают уплату налогов важным гражданским долгом. Избегать их, в свою очередь, 84% считают неправильным.



Датчане также не выступают против налогов, хотя у них самые высокие налоги среди всех европейских стран — самые высокооплачиваемые граждане отдают государству почти 56% от заработанного.



Такая готовность платить налоги может показаться чехам безумной, но причина проста — деньги граждан в этих странах действительно идут на то, что необходимо. По результатам сравнения, проведенного Transparency International, Дания, Финляндия и Норвегия входят в четверку стран, наименее подверженных коррупции, а Чешская Республика даже не попала в топ-40.



Кроме того, эти страны регулярно информируют граждан о том, куда уходят их деньги. И «Национальный день зависти» тоже является шагом в сторону прозрачности — каждый год в начале ноября финская налоговая служба публикует список налогооблагаемых доходов всех граждан. Таким образом, у компаний практически нет возможности скрывать зарплаты сотрудников, и это заставляет их балансировать, что также приводит к чувству равенства среди работников.



Отношение государства к детям также способствует счастью финнов. Например, уже более 80 лет будущие родители могут получить в подарок коробку для нужд новорожденного, которая содержит 39 предметов первой необходимости и одежду для младенцев.



Государство также заботится о наличии мест в детских садах. Они не оплачиваются напрямую, и воспитатели яслей обучают детей, например, иностранным языкам, пока родители работают. В отличие от этого, в Чешской Республике, по крайней мере, с 2018 года отмечается, что у нас одни из самых малодоступных детских садов в Европейском союзе.



И здесь мы видим, что упор делается на то, чтобы облегчить жизнь людей и снять с них стресс. Северянам не приходится прилагать столько усилий, чтобы найти присмотр за детьми, и поэтому дилемма выбора между работой и родительством не так распространена. Также они знают: даже если они не справятся с работой из-за родительских обязанностей или с ребенком что-то случится, и им придется сидеть дома, это не разрушит их жизнь. Благодаря этой уверенности две трети матерей детей до трех лет работают.



Но чтобы вся система функционировала, люди должны доверять друг другу. Солидарность здесь издавна была на высоком уровне и, согласно Индексу благосостояния и финансового здоровья, является самой высокой в Европе в Финляндии, Дании и Швеции. Но и Чехия оказалась не хуже, заняв девятое место из 27 стран ЕС.



В этом контексте упоминается и тест журнала Reader’s Digest, в ходе которого в шестнадцати городах мира были «потеряны» двенадцать кошельков с деньгами, документами, семейными фотографиями и контактными данными владельца. Лучше всего справились с тестом жители Хельсинки, вернув одиннадцать кошельков. А в Праге? Три.



Таким образом, в целом страны с наибольшей степенью социальной сплоченности являются наиболее удовлетворенными. В исследовании Bertelsmann Stiftung Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия названы странами, где люди наиболее связаны между собой и в наибольшей степени ориентированы на общее благо.



«Это имеет решающее значение для будущего любого общества и оказывает значительное влияние на восприятие людьми своего благополучия. Большая сплоченность означает большую удовлетворенность жизнью», — объясняет Лиз Моэн, заместитель председателя правления Фонда.



Но природа также влияет на счастье. Большинство молодых финнов отмечают, что пребывание на свежем воздухе улучшает их настроение. Почти 90% финнов считают природу важным фактором в своей жизни. Природа легкодоступна, и почти 75% территории страны покрыто лесами, что примерно на 40% больше, чем в Чехии. Как и в Чешской Республике, в Финляндии, Швеции и Норвегии существует право на общественный доступ к сельской местности.



Не менее важно, то, как они субъективно воспринимают свою ситуацию. Нации, которые любят жаловаться на свою жизнь, обычно оказываются на более низких ступеньках по сравнению с другими. Финны, напротив, подходят к жизни совсем иначе, и их ожидания гораздо скромнее.



«Если вы не представляете себе в мечтах золотой унитаз и несколько яхт, на которых можно путешествовать по миру, то, возможно, вы находитесь немного ближе к цели. Но если ваши ожидания относительно успеха в лучшей из возможных жизней таковы, то достичь его может быть сложнее», — объяснила одна из авторов исследования World Happiness Report в подкасте Американской психологической ассоциации.



По ее словам, люди также не совсем правильно воспринимают термин «самый счастливый», и исследования, посвященные ему, гораздо больше говорят об удовлетворенности жизнью и убежденности в хорошем будущем, чем о «счастливом, жизнерадостном подскакивании от восторга».