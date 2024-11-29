Посол Грузии в Чехии объявила о своей отставке

«Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны в течение почти двух десятилетий, способствуя ее европейской и евроатлантической интеграции, защищая ее суверенитет и территориальную целостность», — сказала Маисурадзе, которая возглавляла посольство Грузии в Праге с прошлого года.



В Грузии проходят протесты, демонстранты сталкиваются с полицией. Она использует против них водометы или слезоточивый газ.



Ситуация в стране обострилась после парламентских выборов в конце октября, на которых, согласно официальным результатам, победила «Грузинская мечта». Однако оппозиция и страны Запада отмечают, что голосование сопровождалось существенными нарушениями. Оппозиционные партии не признают результаты выборов, а их депутаты отказываются принять мандат.



Новую волну оппозиции вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобачидзе о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Оппоненты правительства видят в этом еще одно свидетельство того, что «Грузинская мечта» хочет ввести страну в сферу влияния России. В знак протеста против решения правительства несколько послов Грузии подали в отставку, в том числе в США.