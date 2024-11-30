Водители чувствуют себя менее безопасно на чешских дорогах, чем в других странах Европы

Только 58,6% опрошенных водителей считают чешские автомагистрали безопасными, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 66,1%. Только 38,6% чешских водителей назвали безопасными дороги за пределами муниципалитетов, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 50,8%.



Ситуация на так называемых местных дорогах, то есть дорогах, находящихся в ведении городов и муниципалитетов, не лучше: 34,3% чешских водителей оценили их как безопасные по сравнению со среднеевропейским показателем в 51,4%.





Рейтинг безопасности значительно варьируется в зависимости от региона. Например, в Злинском крае 48,1% водителей оценили дороги за пределами муниципалитетов положительно, в то время как в Карловарском крае — только 22,3%.



Опрос проводился в рамках международного проекта ESRA, который также включает субъективное восприятие безопасности дорожного движения.



«Анализ результатов показал, что чешские водители автотранспорта воспринимают все типы используемых дорог как менее безопасные по сравнению со средним европейским уровнем. Хотя оценка пешеходов и велосипедистов соответствует среднеевропейскому уровню, мы не достигаем результатов более развитых стран», — сказала Паулина Складана из CDV.





Велосипедисты и пешеходы ближе к среднеевропейскому уровню восприятия, чем водители. Велосипедисты лучше всего оценивают городские дороги с велодорожками, где 65,5% из них чувствуют себя спокойно, в то время как за пределами муниципалитетов без велодорожек безопасность ощущают только 21,7% из них.



«Пешеходы чувствуют себя в наибольшей безопасности на дорогах с тротуарами, которые 76,1% чешских респондентов оценили положительно, что выше среднего европейского показателя в 71,9%», — добавила Складана.