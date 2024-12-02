Стоматолог в Чехии вырвал пациенту 18 здоровых зубов за 650 тысяч крон, дело рассмотрит суд
5 декабря 2024
12:30
458
Полиция Остравы расследует дело дантиста, который якобы без надобности вырвал клиенту 18 здоровых зубов, повредил ему челюсть, что для пациента означает последствия на всю жизнь. Врачу предъявлен гражданский иск, в котором его пациент требует взыскать компенсацию в размере 3,5 миллиона крон. Стоматолог вину отрицает.
Иск был подан пациентом, который заплатил врачу за процедуры 650 000 крон. Пресс-секретарь полиции Остравы Ева Михаликова подтвердила ЧТК, что полиция расследует это дело. Преступники предъявили мужчине обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. «В настоящее время, что касается состояния расследования, мы не можем рассказать более подробно о деле», — сказала Михаликова.
«Это катастрофа, что такой человек заботится о здоровье и жизни даже маленьких детей. Он лечил меня с 2021 года, когда сказал, что единственный вариант моего лечения — вырвать 18 зубов. По результатам проверки они оказались совершенно здоровыми», — рассказал пациент. Он добавил, что за два года стал полностью беззубым из-за вмешательства врача. «Я даже не выходил на улицу, из-за этого у меня были проблемы с психикой. Моя челюсть была необратимо повреждена, и в результате я плохо слышу», — сказал он.
Представитель суда Далибор Зеха сообщил ЧТК, что это гражданский спор. Мнения экспертов будут решающими.
Врач отрицает вину. «Некоторые люди хотят моей профессиональной смерти, и они не боятся использовать для этого этого пациента. Этот пациент должен быть инструментом для всего, чтобы уничтожить меня», — сказал стоматолог. Он утверждает, что все это связано с его неудачной кандидатурой на пост главы стоматологической палаты и его взглядами на состояние стоматологической помощи в Чехии.
«Это катастрофа, что такой человек заботится о здоровье и жизни даже маленьких детей. Он лечил меня с 2021 года, когда сказал, что единственный вариант моего лечения — вырвать 18 зубов. По результатам проверки они оказались совершенно здоровыми», — рассказал пациент. Он добавил, что за два года стал полностью беззубым из-за вмешательства врача. «Я даже не выходил на улицу, из-за этого у меня были проблемы с психикой. Моя челюсть была необратимо повреждена, и в результате я плохо слышу», — сказал он.
Представитель суда Далибор Зеха сообщил ЧТК, что это гражданский спор. Мнения экспертов будут решающими.
Врач отрицает вину. «Некоторые люди хотят моей профессиональной смерти, и они не боятся использовать для этого этого пациента. Этот пациент должен быть инструментом для всего, чтобы уничтожить меня», — сказал стоматолог. Он утверждает, что все это связано с его неудачной кандидатурой на пост главы стоматологической палаты и его взглядами на состояние стоматологической помощи в Чехии.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
789
20:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
911
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
516
11:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
952
08:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
734
21:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
1000
16:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
2485
14:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
3733
11:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
985
10:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
933
09:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
1317