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Стоматолог в Чехии вырвал пациенту 18 здоровых зубов за 650 тысяч крон, дело рассмотрит суд

Новости 420on
5 декабря 2024
12:30
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Полиция Остравы расследует дело дантиста, который якобы без надобности вырвал клиенту 18 здоровых зубов, повредил ему челюсть, что для пациента означает последствия на всю жизнь. Врачу предъявлен гражданский иск, в котором его пациент требует взыскать компенсацию в размере 3,5 миллиона крон. Стоматолог вину отрицает.
Иск был подан пациентом, который заплатил врачу за процедуры 650 000 крон. Пресс-секретарь полиции Остравы Ева Михаликова подтвердила ЧТК, что полиция расследует это дело. Преступники предъявили мужчине обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. «В настоящее время, что касается состояния расследования, мы не можем рассказать более подробно о деле», — сказала Михаликова.

«Это катастрофа, что такой человек заботится о здоровье и жизни даже маленьких детей. Он лечил меня с 2021 года, когда сказал, что единственный вариант моего лечения — вырвать 18 зубов. По результатам проверки они оказались совершенно здоровыми», — рассказал пациент. Он добавил, что за два года стал полностью беззубым из-за вмешательства врача. «Я даже не выходил на улицу, из-за этого у меня были проблемы с психикой. Моя челюсть была необратимо повреждена, и в результате я плохо слышу», — сказал он.

Представитель суда Далибор Зеха сообщил ЧТК, что это гражданский спор.  Мнения экспертов будут решающими.

Врач отрицает вину. «Некоторые люди хотят моей профессиональной смерти, и они не боятся использовать для этого этого пациента. Этот пациент должен быть инструментом для всего, чтобы уничтожить меня», — сказал стоматолог. Он утверждает, что все это связано с его неудачной кандидатурой на пост главы стоматологической палаты и его взглядами на состояние стоматологической помощи в Чехии.
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