Авария на D8. Автомагистраль была заблокирована в обоих направлениях, в Усти-над-Лабем сильный снегопад

Na 91. Km dálnice D8 ve směru na SRN došlo k nehodě kamionu. Dálnice je momentálně uzavřena. V oblasti hustě sněží. Obdobná situace je v celém Ústeckém kraji.🚨 Policie apeluje na řidiče: jezděte se zvýšenou opatrností a sledujte aktuální dopravní informace.#policieulk pic.twitter.com/7OZmeiLYDn — Policie ČR (@PolicieCZ) December 6, 2024

Dálnice D8 je v obou směrech uzavřena! Řidiči stojí ve všech pruzích a NEVYTVÁŘÍ záchranářskou uličku. ⚠️Na místo se nemohou dostat složky IZS ani vozidla údržby silnic. ❌️Apelujeme na všechny řidiče: vytvářejte záchranářskou uličku❗️ — Policie ČR (@PolicieCZ) December 6, 2024

Полиция ожидает, что шоссе скоро снова станет проходимым. Видимость также снижена из-за осадков. Судя по записям с камер на сайте Управления дорог и автомагистралей, на автостраде образуются вереницы автомобилей.«В области идет сильный снег. Подобная ситуация наблюдается во всем регионе Усти-над-Лабем. Полиция обращается к водителям: ездите с особой осторожностью и следите за последней информацией о дорожной ситуации», — говорится в сообщении в сети X.«Водители стоят на всех полосах движения и НЕ создают полосу спасения. Аварийные службы и дорожные машины не смогут добраться до места происшествия. Мы обращаемся ко всем водителям: создайте полосу спасения», — добавила она в сети X около 8:30.Дороги вокруг автомагистрали нужно проезжать с повышенной осторожностью.Авария, аналогичная той, что произошла в Петровице, произошла также на трассе I/13 между Билиной и Теплице. «В ДТП попала автоцистерна и заблокировала все полосы», — рассказал водитель Петр Коржинек, застрявший на непроходимом участке. По его словам, в районе образовались пробки, и в Теплице из Билины в настоящее время невозможно проехать.Застрявшие грузовики затрудняют движение и в районе Ческа-Липа, особенно на холмистых участках двух дорог I класса, I/9 и I/13, примерно на полпути между Либерецем и Дечином.Грузовики также стоят на месте, например, на Хотовицком холме у Нови-Бор, на новой кольцевой развязке перед деревней Свор, на холме над Свором в направлении Румбурка и на холме от Нови-Бор до Прахня.