Авария на D8. Автомагистраль была заблокирована в обоих направлениях, в Усти-над-Лабем сильный снегопад
6 декабря 2024
10:10
483
Автомагистраль D8 в Усти-над-Лабем была закрыта в обоих направлениях. На 91-м километре у Петровице в Усти-над-Лабем в направлении Германии полиция перекрыла ее после утренней аварии двух грузовиков, позже из-за снегопада было прервано и противоположное направление. В регионе идет сильный снег, образуются длинные пробки. Полиция призвала водителей сформировать полосу для спасателей.
Na 91. Km dálnice D8 ve směru na SRN došlo k nehodě kamionu. Dálnice je momentálně uzavřena. V oblasti hustě sněží. Obdobná situace je v celém Ústeckém kraji.🚨 Policie apeluje na řidiče: jezděte se zvýšenou opatrností a sledujte aktuální dopravní informace.#policieulk pic.twitter.com/7OZmeiLYDn— Policie ČR (@PolicieCZ) December 6, 2024
Полиция ожидает, что шоссе скоро снова станет проходимым. Видимость также снижена из-за осадков. Судя по записям с камер на сайте Управления дорог и автомагистралей, на автостраде образуются вереницы автомобилей.
«В области идет сильный снег. Подобная ситуация наблюдается во всем регионе Усти-над-Лабем. Полиция обращается к водителям: ездите с особой осторожностью и следите за последней информацией о дорожной ситуации», — говорится в сообщении в сети X.
«Водители стоят на всех полосах движения и НЕ создают полосу спасения. Аварийные службы и дорожные машины не смогут добраться до места происшествия. Мы обращаемся ко всем водителям: создайте полосу спасения», — добавила она в сети X около 8:30.
Dálnice D8 je v obou směrech uzavřena! Řidiči stojí ve všech pruzích a NEVYTVÁŘÍ záchranářskou uličku. ⚠️Na místo se nemohou dostat složky IZS ani vozidla údržby silnic. ❌️Apelujeme na všechny řidiče: vytvářejte záchranářskou uličku❗️— Policie ČR (@PolicieCZ) December 6, 2024
Дороги вокруг автомагистрали нужно проезжать с повышенной осторожностью.
На шоссе попала в ДТП автоцистерна
Авария, аналогичная той, что произошла в Петровице, произошла также на трассе I/13 между Билиной и Теплице. «В ДТП попала автоцистерна и заблокировала все полосы», — рассказал водитель Петр Коржинек, застрявший на непроходимом участке. По его словам, в районе образовались пробки, и в Теплице из Билины в настоящее время невозможно проехать.
Застрявшие грузовики затрудняют движение и в районе Ческа-Липа, особенно на холмистых участках двух дорог I класса, I/9 и I/13, примерно на полпути между Либерецем и Дечином.
Грузовики также стоят на месте, например, на Хотовицком холме у Нови-Бор, на новой кольцевой развязке перед деревней Свор, на холме над Свором в направлении Румбурка и на холме от Нови-Бор до Прахня.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
463
09:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
308
21:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
800
18:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
285
16:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
546
12:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
1485
21:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1047
20:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1111
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
591
11:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1080
08:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
921
21:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
1078
16:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
2597