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Авария на D8. Автомагистраль была заблокирована в обоих направлениях, в Усти-над-Лабем сильный снегопад

Новости и статьи
6 декабря 2024
10:10
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Автомагистраль D8 в Усти-над-Лабем была закрыта в обоих направлениях. На 91-м километре у Петровице в Усти-над-Лабем в направлении Германии полиция перекрыла ее после утренней аварии двух грузовиков, позже из-за снегопада было прервано и противоположное направление. В регионе идет сильный снег, образуются длинные пробки. Полиция призвала водителей сформировать полосу для спасателей.

Полиция ожидает, что шоссе скоро снова станет проходимым. Видимость также снижена из-за осадков. Судя по записям с камер на сайте Управления дорог и автомагистралей, на автостраде образуются вереницы автомобилей.

«В области идет сильный снег. Подобная ситуация наблюдается во всем регионе Усти-над-Лабем. Полиция обращается к водителям: ездите с особой осторожностью и следите за последней информацией о дорожной ситуации», — говорится в сообщении в сети X.

«Водители стоят на всех полосах движения и НЕ создают полосу спасения. Аварийные службы и дорожные машины не смогут добраться до места происшествия. Мы обращаемся ко всем водителям: создайте полосу спасения», — добавила она в сети X около 8:30.


Дороги вокруг автомагистрали нужно проезжать с повышенной осторожностью.

На шоссе попала в ДТП автоцистерна
Авария, аналогичная той, что произошла в Петровице, произошла также на трассе I/13 между Билиной и Теплице. «В ДТП попала автоцистерна и заблокировала все полосы», — рассказал водитель Петр Коржинек, застрявший на непроходимом участке. По его словам, в районе образовались пробки, и в Теплице из Билины в настоящее время невозможно проехать.

Застрявшие грузовики затрудняют движение и в районе Ческа-Липа, особенно на холмистых участках двух дорог I класса, I/9 и I/13, примерно на полпути между Либерецем и Дечином.

Грузовики также стоят на месте, например, на Хотовицком холме у Нови-Бор, на новой кольцевой развязке перед деревней Свор, на холме над Свором в направлении Румбурка и на холме от Нови-Бор до Прахня.
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