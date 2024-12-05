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Опрос: подавляющее большинство чехов не планирует сейчас переходить на «зеленые» источники энергии

Новости и статьи
8 декабря 2024
13:00
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Согласно опросу, проведенному исследовательской группой Knowlimits, до 91% семей в настоящее время не рассматривают возможность изменения типа источников для отопления, приготовления пищи или нагревания воды. Основной причиной этого является страх перед ростом цен на энергию. Большинство респондентов считают Чехию умеренно или сильно экологически загрязненной страной. Результаты исследования, в ходе которого изучалось отношение чешских домохозяйств к декарбонизации, были представлены журналистам представителями компании Knowlimits.
Около половины чешских домохозяйств отапливаются газом, углем или дровами. Еще 30% полагаются на центральное отопление, которое в основном поступает от тепловых станций, работающих на ископаемом топливе.

«Сокращение выбросов от зданий является одной из важнейших мер европейской программы Green Deal в борьбе с изменением климата. Однако, по оценкам Ассоциации теплотехнических компаний, до четверти миллиона котлов первого и второго класса выбросов все еще работают в Чешской Республике, несмотря на запрет, действующий с 1 сентября. Таким образом, чешские домохозяйства находятся только в начале этого пути, и по их нынешнему настрою можно судить, что они еще не готовы вступить на него. По крайней мере в секторе домашних хозяйств декарбонизация, вероятно, будет продвигаться очень медленно», — сказал директор по исследованиям Knowlimits Зденек Кубена.

Исследование показало, что основной проблемой является страх домохозяйств перед высокими затратами, которые могут достигать десятков и даже сотен тысяч крон при переходе на другой источник, а также перед ростом цен на энергию. Чаще всего эти опасения в ходе опроса высказывали мужчины и пожилые люди. Чуть больше женщин заявили, что хотели бы перейти на альтернативные источники энергии, но не имеют на это средств.

В ходе опроса также выяснялся интерес респондентов к так называемым «зеленым» тарифам поставщиков, в рамках которых энергетические компании предлагают электричество из возобновляемых источников энергии. 24% респондентов, в основном из возрастной группы до 24 лет, выразили заинтересованность в дополнительной оплате такой энергии. Цена, условия контракта и история поставщика остаются ключевыми факторами при выборе поставщика для большинства домохозяйств. А вот происхождение энергии и экологическая деятельность, по данным опроса, по-прежнему играют второстепенную роль.

Люди с высшим образованием (12%) рассматривают возможность смены типа энергоснабжения в будущем, причем наиболее распространенными вариантами являются установка фотоэлектрических установок (15%), переход на газ (13%) или использование электричества (10%).

Опрос был проведен в этом году среди 1 049 респондентов.
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