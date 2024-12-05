Опрос: подавляющее большинство чехов не планирует сейчас переходить на «зеленые» источники энергии

Около половины чешских домохозяйств отапливаются газом, углем или дровами. Еще 30% полагаются на центральное отопление, которое в основном поступает от тепловых станций, работающих на ископаемом топливе.



«Сокращение выбросов от зданий является одной из важнейших мер европейской программы Green Deal в борьбе с изменением климата. Однако, по оценкам Ассоциации теплотехнических компаний, до четверти миллиона котлов первого и второго класса выбросов все еще работают в Чешской Республике, несмотря на запрет, действующий с 1 сентября. Таким образом, чешские домохозяйства находятся только в начале этого пути, и по их нынешнему настрою можно судить, что они еще не готовы вступить на него. По крайней мере в секторе домашних хозяйств декарбонизация, вероятно, будет продвигаться очень медленно», — сказал директор по исследованиям Knowlimits Зденек Кубена.



Исследование показало, что основной проблемой является страх домохозяйств перед высокими затратами, которые могут достигать десятков и даже сотен тысяч крон при переходе на другой источник, а также перед ростом цен на энергию. Чаще всего эти опасения в ходе опроса высказывали мужчины и пожилые люди. Чуть больше женщин заявили, что хотели бы перейти на альтернативные источники энергии, но не имеют на это средств.



В ходе опроса также выяснялся интерес респондентов к так называемым «зеленым» тарифам поставщиков, в рамках которых энергетические компании предлагают электричество из возобновляемых источников энергии. 24% респондентов, в основном из возрастной группы до 24 лет, выразили заинтересованность в дополнительной оплате такой энергии. Цена, условия контракта и история поставщика остаются ключевыми факторами при выборе поставщика для большинства домохозяйств. А вот происхождение энергии и экологическая деятельность, по данным опроса, по-прежнему играют второстепенную роль.



Люди с высшим образованием (12%) рассматривают возможность смены типа энергоснабжения в будущем, причем наиболее распространенными вариантами являются установка фотоэлектрических установок (15%), переход на газ (13%) или использование электричества (10%).



Опрос был проведен в этом году среди 1 049 респондентов.