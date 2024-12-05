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Нефть снова течет по трубопроводу «Дружба» в Чехию

Новости 420on
7 декабря 2024
17:00
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Нефть снова течет по трубопроводу «Дружба» в Чехию, подтвердила компания Orlen Unipetrol. До сих пор неясно, почему транзит нефти потрубороводу был приостановлен.
«Сегодня утром поставки нефти были восстановлены, и нефть снова течет по нефтепроводу «Дружба» в Чехию», — сообщил Мариуш Внук, генеральный директор нефтеперерабатывающей группы Orlen Unipetrol.

Помимо «Дружбы», Чехия также получает нефть из Италии по трубопроводу TAL, и его мощности сейчас расширяются, чтобы в первой половине следующего года страна могла перейти исключительно на эти поставки и перестать зависеть от нефти из России. В прошлом году ее доля по-прежнему составляла 58 процентов.

В трубопровод TAL, связанный с немецким IKL, нефть поступает из нескольких источников: с Каспийского моря, из США и из Африки.

Чешская Республика располагает достаточными запасами нефти, и политики заверили, что перебои в поставках не окажут никакого влияния. Тем не менее, в среду правительство приняло решение о том, что в случае необходимости государство предоставит 330 000 тонн сырой нефти из резервных запасов нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol.
Россия Чехия
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