Нефть снова течет по трубопроводу «Дружба» в Чехию

«Сегодня утром поставки нефти были восстановлены, и нефть снова течет по нефтепроводу «Дружба» в Чехию», — сообщил Мариуш Внук, генеральный директор нефтеперерабатывающей группы Orlen Unipetrol.



Помимо «Дружбы», Чехия также получает нефть из Италии по трубопроводу TAL, и его мощности сейчас расширяются, чтобы в первой половине следующего года страна могла перейти исключительно на эти поставки и перестать зависеть от нефти из России. В прошлом году ее доля по-прежнему составляла 58 процентов.



В трубопровод TAL, связанный с немецким IKL, нефть поступает из нескольких источников: с Каспийского моря, из США и из Африки.



Чешская Республика располагает достаточными запасами нефти, и политики заверили, что перебои в поставках не окажут никакого влияния. Тем не менее, в среду правительство приняло решение о том, что в случае необходимости государство предоставит 330 000 тонн сырой нефти из резервных запасов нефтеперерабатывающему заводу Unipetrol.