Чешские СМИ: Зеленский назвал количество убитых и раненых солдат с начала войны
9 декабря 2024
13:00
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С начала российского вторжения в 2022 году 43 000 украинских солдат погибли и 370 000 получили ранения, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что примерно половина раненых уже вернулись в строй. Это первое опубликованное официальное число погибших и раненых украинцев с начала конфликта.
«С начала открытой войны Украина потеряла 43 000 воинов, павших на поле боя. Раненых 370 000, это с учетом того, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй и фиксируются все травмы, в том числе легкие и повторные», — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, российские потери превышают 750 000 солдат. Предполагалось, что 198 000 человек погибли и более 550 000 получили ранения, сообщает The Kiev Post. «С сентября этого года Россия теряет на поле боя пять-шесть человек на каждого нашего», — заявил Зеленский.
Цифры потерь, опубликованные Зеленским, ниже прежних оценок западных СМИ. Например, журнал The Economist, основываясь на просочившихся и опубликованных отчетах спецслужб, представителей оборонного сектора и исследователей, сообщил в конце ноября, что «на данный момент погибло по меньшей мере от 60 000 до 100 000 украинских солдат». В то же время авторы заявили, что «независимо проверить» эти сообщения сложно.
В июне The Economist также опубликовал информацию о том, что потери России должны были составить от 106 000 до 140 000 убитыми, что во многом соответствует украинским оценкам.
Уже в феврале Зеленский заявил, что Украина потеряла 31 000 военных, однако не уточнил количество раненых и является ли это общим числом жертв с 2014 года.
По словам Зеленского, российские потери превышают 750 000 солдат. Предполагалось, что 198 000 человек погибли и более 550 000 получили ранения, сообщает The Kiev Post. «С сентября этого года Россия теряет на поле боя пять-шесть человек на каждого нашего», — заявил Зеленский.
Цифры потерь, опубликованные Зеленским, ниже прежних оценок западных СМИ. Например, журнал The Economist, основываясь на просочившихся и опубликованных отчетах спецслужб, представителей оборонного сектора и исследователей, сообщил в конце ноября, что «на данный момент погибло по меньшей мере от 60 000 до 100 000 украинских солдат». В то же время авторы заявили, что «независимо проверить» эти сообщения сложно.
В июне The Economist также опубликовал информацию о том, что потери России должны были составить от 106 000 до 140 000 убитыми, что во многом соответствует украинским оценкам.
Уже в феврале Зеленский заявил, что Украина потеряла 31 000 военных, однако не уточнил количество раненых и является ли это общим числом жертв с 2014 года.
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