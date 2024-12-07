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RegioJet — третий лучший железнодорожный перевозчик в Европе

Новости и статьи
9 декабря 2024
21:00
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Компания RegioJet стала третьим лучшим пассажирским железнодорожным перевозчиком в Европе, согласно данным исследования Transport and Environment. Возглавляют список итальянский перевозчик Trenitalia и швейцарская компания SBB. Чешские железные дороги занимают шестое место в рейтинге. Худшим перевозчиком в Европе является Eurostar, который обслуживает рейсы между Парижем и Лондоном.
RegioJet также занимает первое место в рейтинге частных перевозчиков. Он получил лучшие оценки в категории тарифов и комфорта для пассажиров. Худший результат у компании в категории «Перевозка велосипедов», на которую приходится всего 5% от общего оценивания.

Организация составила рейтинг на основе восьми показателей. Наибольший вес имели стоимость проезда, программы скидок и пунктуальность пересадок. В обоих случаях эти факторы определили 15% от общей оценки. 

На место также повлияли опыт покупки билетов, комфорт пассажиров, развитие ночных услуг и система компенсаций в случае задержек или отмены рейсов.

Самая высокая оценка за пунктуальность была получена швейцарским перевозчиком SBB, за ним следуют испанская компания Renfe и бельгийский государственный перевозчик SNCB. Лучший комфорт для пассажиров обеспечили французские перевозчики SNCF и Trenitalia.

Чешские железные дороги добились лучших результатов в категориях тарифов и комфорта для пассажиров. В категории пунктуальности стыковок они набрали всего 3,4 балла из 10, что является их худшей оценкой за всю историю.
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