RegioJet — третий лучший железнодорожный перевозчик в Европе

RegioJet также занимает первое место в рейтинге частных перевозчиков. Он получил лучшие оценки в категории тарифов и комфорта для пассажиров. Худший результат у компании в категории «Перевозка велосипедов», на которую приходится всего 5% от общего оценивания.





Организация составила рейтинг на основе восьми показателей. Наибольший вес имели стоимость проезда, программы скидок и пунктуальность пересадок. В обоих случаях эти факторы определили 15% от общей оценки.



На место также повлияли опыт покупки билетов, комфорт пассажиров, развитие ночных услуг и система компенсаций в случае задержек или отмены рейсов.





Самая высокая оценка за пунктуальность была получена швейцарским перевозчиком SBB, за ним следуют испанская компания Renfe и бельгийский государственный перевозчик SNCB. Лучший комфорт для пассажиров обеспечили французские перевозчики SNCF и Trenitalia.





Чешские железные дороги добились лучших результатов в категориях тарифов и комфорта для пассажиров. В категории пунктуальности стыковок они набрали всего 3,4 балла из 10, что является их худшей оценкой за всю историю.